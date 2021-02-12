AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: 2024'te İBB tekrar AK Partili belediye olacak inşallah

AKP İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşan AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak çok zorlu süreçleri hep beraber geçtiklerini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği 2021, 2053, 2071 hedeflerini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Onun için çok daha fazla çalışacağız. Biz AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hayalleri süsleyecek işler yaptık. Onların hayallerinde, rüyalarında göremeyecekleri işler yaptık. Biraz sonra bakanımız konuşacak; uzaya çıkıyoruz uzaya. Biz uzaya da gideceğiz, köprüler de yapacağız, şehir hastanelerini de inşa edeceğiz. Biz hayallerimizi hep gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız yıllar önce, daha gençlik kollarındayken bu hayalleri hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Asla umutsuz olmayacağız. Biz inanıyorsak muhakkak yerine getirebiliriz. Bu kadar uğraşıyoruz ama bu muhalefet ve işbirlikçileri bizim ayağımıza takoz olmaya çalışıyorlar. Bizi bunlar durduramaz. Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz" dedi.

2023 yılında İstanbul'da destan yazacaklarını savunan Şenocak, "Allah'ın izniyle sandıkları patlata patlata daha güçlü bir oy oranıyla 2023'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni dönemde yeniden başkan yapacağız Allah'ın izniyle. İstanbul'da yarım kalan hesabımız, sizlerin de güçlü çalışmasıyla 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar AK Partili belediye olacak inşallah. Yeni dönemde görev alacak bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.