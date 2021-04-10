AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Kanal İstanbul ile Boğaçayı Projesi'ni karıştırdı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe , Kanal İstanbul ile Boğaçayı Projesi'ni karıştırdı. AKP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparken, Kanal İstanbul'un sitesinde de projelerin karıştırdığını ortaya çıkardı.

AKP'nin İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Twitter hesabından Kanal İstanbul diye, Antalya'da AKP'li Menderes Türel tarafından hazırlanan Boğaçayı Projesi'nin görselini paylaştı.

Kabaktepe'nin söz konusu paylaşımının altına @ibbhaberleri adlı bağımsız hesabı yöneten Twitter kullanıcısı, "Kanallar karıştı..." paylaşımı yaptı.

AKP İstanbul teşkilatının resmi Twitter hesabından ise söz konusu uyarıya, "İşte tam olarak bahsettiğimiz tezvirat kampanyası budur. Cehaletin en kötüsü bilmediğini bilmemektir. Ancak sizinki bilmemek değil, art niyet" denerek yanıt geldi.

AKP İstanbul Teşkilatı görselin kaynağı olarak iktidar tarafından kurulan Kanal İstanbul adresini gösterdi. Böylece Kanal İstanbul'un sitesinde de yanlışlıkla Boğaçayı Projesi'nin görselinin kullanıldığı ortaya çıktı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı ayrıca "Hiç proje üretemeyenlerin, birbirinden güzel "çılgın" projelerimizi karıştırmalarını normal karşılıyoruz :)" diyerek Boğaçayı projesinin tanıtım videosunu da paylaştı.