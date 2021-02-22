AKP İstanbul İl Başkanı belli oldu iddiası

AKP İstanbul İl Başkanı görevi için Osman Nuri Kabaktepe isminde karar kılındığı iddia edildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek kongrede aday olmayacağını duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er de yaptığı paylaşımda, “AK Parti İstanbul il örgütünde 1 yıldır beklenen değişim nihayet gerçekleşiyor. Bayram Şenocak'ın yerine gelecek yeni isim de belli oldu gibi” diye yazarak Osman Nuri Kabaktepe adını duyurdu.

Öte yandan sosyal medyada AKP'ye yakın hesapların Kabaktepe'nin yeni il başkanı olduğunu duyurduğu görülürken; Fatih Tezcan da Osman Nuri Kabaktepe ismini açıkladı.

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Rehaf Partisi ve Fazilet Partisi geçmişi olan Osman Nuri Kabaktepe, SP'den 2004 yılında belediye başkan adayı oldu. 2016 yılında ise Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.