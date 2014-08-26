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Politika

AKP İstanbul İl Başkanı Babuşcu: Gül vakıf ve STK'larda tecrübelerini sergileyecektir

'Yeni başbakanımız kukla olamayacak kadar kişilikli, Erdoğan’la olmanın milletle olmak demek olduğunu bilecek kadar da şuurludur'

26 Ağustos 2014 11:56

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresi dolduktan sonar belirleyeceği siyasi geleceğine dair, "Bundan sonra, bilgelik anlamında siyasete katkı sağlayacaktır. Vakıf, STK, düşünce platformu ve uluslararası alanda önemli tecrübelerini sergileyecektir" dedi.

AKP’nin olağanüstü kongresi öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Babuşçu, Gül’ün bundan sonraki süreçte vakıf, sivil toplum kuruluşları ve derneklerde tecrübelerini aktaracağını belirtti. Zaman'dan Ömer Faruk Keskin'in haberine göre Babuşçu, “7 yıllık bir tecrübe ve kendisinden önceki cumhurbaşkanlarından farklı olarak ortaya koyduğu performans. Bundan sonra, bilgelik anlamında siyasete katkı sağlayacaktır. Vakıf, STK, düşünce platformu ve uluslararası alanda önemli tecrübelerini sergileyecektir. Hayrünnisa Hanımefendi’nin 28 Şubat benzetmesi de hissi ve duygusal olarak değerlendirebilir. Üniversitelere kayıt yaptırılamayan 28 Şubat süreciyle, başörtüsü ile Cumhurbaşkanı eşi olduğu dönemi karşılaştırdığını düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz Babuşcu, AKP genel başkanı ve Başbakan adayı olan Ahmet Davutoğlu’nun ‘kukla’ bir başbakan olmayacağını da söyledi. Babuşcu, “Yeni başbakanımız kukla olamayacak kadar kişilikli, Erdoğan’la olmanın milletle olmak demek olduğunu bilecek kadar da şuurludur.” diye konuştu.

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