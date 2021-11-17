AKP İstanbul İl Başkan'ından teşkilâtta görev alan partililere 4 tembih

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin 2023 seçimlerine nasıl hazırlandıklarını Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’e anlattı.

Ankara’da bir araya geldiği Kabaktepe ile görüşmesinden izlenimlerinin aktaran Acet, 9 aydır bu görevi yürüten İl Başkanı’nın seçimler için yüksek tempoda çalıştığını belirterek “Bir ayağında AK Parti içinde 20 yılı aşkın süredir bir şekilde görev/rol üstlenmiş olanlara, diğer ayağında bütün İstanbul’a ulaşma çabası/kararlılığı olan bir çalışma bu. “30 milyon selam” diye bir slogan geliştirmiş. Teşkilattaki arkadaşlarıyla birlikte seçimlere kadar her bir İstanbulluya üç kere selam vermek istediklerini dile getiriyor” diye yazdı

Acet, Kabaktepe’nin teşkilâtta görev alan partililere, insanlarla konuşurken nasıl davranmaları, ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği hususunda 4 başlıkta tembihte bulunduğunu aktardı. Acet, çalışmaları yürütenlere “Yalan söylemeyin. Hakaret etmeyin. Rakiplerinizin ailelerini işin içine karıştırmayın. AK Parti’nin yaptıklarını anlatın.” tembihinde bulanan Kabaktepe’nin “7 dönemde AK Parti saflarında görev yapmış herkesle görüşüyoruz. Ziyaretler yapıyoruz. İlk İl Başkanımız Alaaddin Büyükkaya’dan son İl Başkanı Bayram Şenocak’a kadar görev almış herkesle ben bizzat görüştüm. Aktörleri çoğaltmamız lazım” dediğini aktardı.

Acet, Kabaktepe'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni partizanca hareket etmekle eleştirdiğini yazdı.