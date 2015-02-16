'AKP, İsrail ve Yahudi yanlısı hükümet olmadığını ispatlamak için lobi şirketlerine 65 milyon ödedi'

CHP Yolsuzlukları Araştırma Birimi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP'nin, İsrail ve Yahudi lobisi faaliyetleri için 65 milyon dolar ödediğini belgelediklerini dile getirdi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. İsrail ile Türkiye'nin arasını açan Mavi Marmara, Davos'taki 'van münüt' olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensubu olduğu siyasal hareket kendisini İsrail'e karşı direnen ve İsrail aleyhtarı olduğunu, Anadolu sokaklarında gizlice kulaktan kulağa anlatan bir parti olarak iktidara gelmiştir. Bu kapsamda Davos'ta yapılan görüşmelerde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak 2009'da Simon Peres'le olan görüşme sırasında, 'van münüt' diyerek bir nevi İsrail'e başkaldırdığını göstermişti. Daha sonra da Türkiye'de sokaklarda kulaktan kulağa yayılarak Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin İsrail aleyhtarı, İsrail'e karşı mazlum Filistin halkının yanında olduğu görüntüsü çizmeye çalışmıştır." diye konuştu.

'Elimizdeki belgeler AKP ile İsrail arasındaki ilişkilerin gerçek boyutunu ortaya koyuyor'

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan silahlı saldırıyı hatırlatan Erdoğdu, şöyle devam etti: "Silahsız insanlara saldırı yapılmış ve 9 masum sivil öldürülmüştür. Bu aşamadan sonra bizler Türkiye'nin her tarafında Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarının antisemitik, Yahudi düşmanı ve İsrail aleyhtarı propagandalar yaptığına şahit oluyoruz. Ama gerçekler böyle değil, son elimize gelen belgeler Adalet ve Kalkınma Partisi ile İsrail arasındaki ilişkilerin gerçek boyutunu ortaya koyuyor."

'ABD'deki Yahudi toplumunun önde gelen isimleriyle anlaşmalar yapılmış'

AKP'nin, İsrail ve Yahudi yanlısı bir devlet ve hükümet olduğunu ispatlamak için para harcadığını ileri süren Erdoğdu, "Anlaşmaların içeriğine baktığınızda Pro-İsrail denilerek AKP'nin Yahudi ve İsrail yanlısı bir hükmet olduğunu, ABD'de ki Yahudi toplumuna, kongre üyelerine ve Yahudi toplumunun önde gelen isimlerine lobi yapmak amacıyla anlaşmalar yaptığını görüyorsunuz. Bu anlaşmalardan elimizde çok var. Bu anlaşmalar lobi şirketleriyle Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve genelde elçilik görevlileri tarafından imzalanmış ve Türkiye bütçesi kaynaklarından ödenmiş anlaşmalardır.



İsrail ve Yahudi yanlısı bir parti bir hükümet olduğunu gerçekleştirmek amacıyla çeşitli lobi faaliyetlerinin yerine getirildiğini, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden çeşitli şirketlere 65 milyon 397 bin 37 doların ödendiğini tespit ettik. AKP, birçok politikalarında olduğu gibi İsrail politikaları da ikiyüzlüdür. Bir taraftan Anadolu halkının Yahudi ve İsrail düşmanı olması için ve bundan siyasal bir fayda elde etmek amacıyla kara bir propaganda güderken diğer taraftan Anadolu halkının vergileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ve Yahudi yanlısı olduğunu göstermek için 65 milyon dolar para ödenmiştir" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir halka karşı önyargılı olmadıklarını kaydeden Erdoğdu, "İsrail halkına karşı da önyargılı değiliz. Ama İsrail – Filistin ilişkilerinde bütün tarihimizde olduğu gibi ezilenin, güçsüzün ve mazlumun yanında duruyoruz. İsrail'den zulüm gören Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Ödemelerin Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılma ihtimali yüksek'

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğdu, "Ödemeler, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılma ihtimali yüksek. Örtülü ödenek de olabilir. Ama bütçedeki ödeme rakamlarını görmediğim için bütçenin hangi kaleminden çıktığını henüz bilemiyoruz" dedi.

Lobi faaliyetleri için ödeme belgelerinin çok fazla olduğunu söyleyen Erdoğdu, "Biz 2009 tarihinden beri tespit etmeye başladık. Başlangıç üzerinde net tarih veremiyorum. Araştırmayı derinleştirmek gerekebilir" dedi.