T24 LogoT24 Logo
Politika

'AKP iniyor, CHP yükseliyor'

Deniz Baykal, son seçimleri doğru tahmin eden A&G Şirketi'nin sahibi Adil Gür'le görüştü. Gür, 'AKP iniyor, CHP yükseliyor' dedi.

17 Nisan 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 29 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür'le görüştü.

Radikal gazetisinin haberine göre, CHP Genel Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yapılan görüşmeye çok sayıda MYK üyesi de katıldı. Burada bir brifing veren Gür “Seçim süreci adeta devam ediyor. AKP inmeye CHP yükselmeye devam ediyor. Şu anda AKP yüzde 37’lere inmiş durumda, buna karşılık CHP yüzde 25’leri yakalamış bulunuyor. Bunun kalıcı bir siyasi süreç olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gür, CHP’de seçim sonrası gündeme gelen değişim taleplerini değerlendirirkense şunları söyledi: “CHP’li vatandaşların İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in önderliğinde uygulanan modelin şimdi tüm Türkiye’de uygulanmasından yana olduklarını tespit etmiş oluyoruz. CHP’nin gecekonduları da kapsayacak şekilde halkla bire bir temas içinde çalışmalarını yürütmesi gerekiyor.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24