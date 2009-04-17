'AKP iniyor, CHP yükseliyor'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 29 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür'le görüştü.



Radikal gazetisinin haberine göre, CHP Genel Merkezi’nde önceki gün gerçekleşen ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında yapılan görüşmeye çok sayıda MYK üyesi de katıldı. Burada bir brifing veren Gür “Seçim süreci adeta devam ediyor. AKP inmeye CHP yükselmeye devam ediyor. Şu anda AKP yüzde 37’lere inmiş durumda, buna karşılık CHP yüzde 25’leri yakalamış bulunuyor. Bunun kalıcı bir siyasi süreç olduğunu düşünüyoruz” dedi.



Gür, CHP’de seçim sonrası gündeme gelen değişim taleplerini değerlendirirkense şunları söyledi: “CHP’li vatandaşların İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in önderliğinde uygulanan modelin şimdi tüm Türkiye’de uygulanmasından yana olduklarını tespit etmiş oluyoruz. CHP’nin gecekonduları da kapsayacak şekilde halkla bire bir temas içinde çalışmalarını yürütmesi gerekiyor.”

