AKP inceleme heyeti Bakırcı'nın ihracını istedi





T24- AK Parti, Kürt sorununun çözümü için "Güneydoğu'dan ikinci bir eş alalım. Hasım değil, hısım olalım" diyen Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın ihracını talep etti.

Babasının 40 yıl Ağrı'da ticaret yaptığını ve çocukluğunun orada geçtiğini belirten Bakırcı, “Ailemde çok iyi derecede Kürtçe konuşanlar vardı. Hiçbir ayrım olmamıştı. Hemşerilerimiz ile o bölge halkı arasında karşılıklı evlilikler oldu ve bugün akrabalık bağları oluştu. Hısımlık, hasımlığı ortadan kaldırır” demişti.

Halil Bakırcı, hısımlığın gelişmesi için bir ülke gerçeği olan ikinci eşlerin Doğu'dan alınması önerisinde bulunarak şöyle demişti:

“Zaman zaman ikinci eşler de olmuştur. Bu bizim kültürümüzde vardır. Kanunlarımız buna müsait değildir ama maalesef Türkiye’de oluyor. İnsan belli bir yaşa gelmiştir, çocuğu olmuyor veya eşi rahatsızdır. Bunu söylemek istemiyorum ama Türkiye’de görünen bir gerçek vardır. Bu gerçeği kabullenelim. İnsanlar, evlilik ihtiyaçlarını metres veya benzer şekilde tamamlıyor. Bu tip insanların bunlara girmemesi lazım. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin de teşvikiyle önümüzdeki 30 yıl gibi bir sürede yaşanan sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum. Yoksa askeri yöntemle kavga ve dövüşle çok ciddi bir şekilde çözüleceğine ben inanmıyorum. Azalır, tekrar tırmanır.”

Güneydoğu'da ikinci eşin yaygın olduğunu da belirten Halil Bakırcı, “Geçmişte Karadeniz insanı da bunu kabulleniyordu ama bugün kabullenmiyor” diyerek bunu biraz devletin desteklemesini istemişti. Bakırcı, tepki çeken sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bu teşviklerle birlikte olayların aşağıya ineceğine inanıyorum. Bu tip evlilikleri öncelikle bekarların tercih etmesi gerekir. Bu tür evliliklerin o bölgelerden yapılarak akrabalık bağlarını artırıp hısımlığın hasımlığı kaldırmasına yol açmalıyız. Bizim bölgemizde de eskiden kan davalı ailelerin barışması için iki aile arasında evlilikler yapılırdı. Bu bizim ve doğunun kültüründe vardır. Bunları teşvik ederek artırılmasıyla sorunların daha sorunsuz bir şekilde çözüleceğine inanıyorum.”

BAŞKAN'A İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı da tepki çeken açıklamasından bir gün sonra 30 Haziran'da Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında inceleme başlatmıştı.

HEYET İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Ak Parti yönetiminin görevlendirdiği ve Bakırcı’nın sözlerini incelemek üzere Rize’ye giden Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu ile İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen çalışmalarını tamamlayarak hazırladıkları raporu Genel Merkez yönetimine sundular.

Bu hafta Başbakan Erdoğan’a da sunulacak raporun ardından Bakırcı’nın, “Partinin program ve tüzüğüne ters düşen sözleri ve kadın haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkedileceği öğrenildi.