AKP inanç hortumcusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti'nin kartvizitinde, inanç hortumcusu, cepheleşme mimarı, manevi değer karaborsacısı, yolsuzluk yorgunu ve yıkım taşeronu yazdığını" ileri sürerek, "Geçen 6 yıl boyunca, AKP'nin ampulü vurguncuların, soyguncuların, Türkiye'nin kaynaklarını talan etmek için seferber olanların önünü ve yolunu aydınlatmıştır" dedi.



Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Kurban Bayramı ve 2009 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle 2008 yılının son grup toplantısını yaptıklarını söyledi.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan bombalı saldırı eylemini nefretle kınadığını belirten Bahçeli, "MHP'ye göre, siyasetin mücadele alanı yalnızca hukuki ve siyasi zemin olmalıdır. Millete hizmeti amaçlayan bu rekabet, tamamen meşruiyet içerisinde karşılıklı saygı ve ahlaka uygun olarak yapılmalıdır" dedi.



Vatandaşları, karanlık odakların tahrik ve tertiplerine karşı dikkatli olmaya çağıran ve yaklaşan mahalli idareler seçimleri nedeniyle oluşacak gerginliklerden uzak durmalarını beklediğini bildiren Bahçeli, "Terörle bir sonuç alınamayacağının artık farkına varılmasını ümit ediyor, yaralı güvenlik görevlilerine ve vatandaşlara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.



Bahçeli, dün başlayan ve 17 Aralık'ta sona erecek olan "Hazreti Mevlana'nın 735. Vuslat Yıldönümü Anma" etkinliklerine de değinerek, bu vesileyle, büyük Türk ve İslam düşünürü Mevlana'yı rahmet ve şükranla andığını söyledi.



Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırıları ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan bombalı saldırı eylemini kınayan Bahçeli, 2008 yılını değerlendirdi. ‘Türkiye için kayıp bir yıl’ diyen Bahçeli, "Siyasi diyalog kanallarının kapanması, parlamento çatısı altında asgari müştereklerde buluşulması için ortak zemin oluşturulmasını imkansız kılmış, çekişme ve gerginlikler siyasi hayatımıza yön veren başlıca dinamik haline gelmiştir" diye konuştu.



Bahçeli, ortak değerlerin çalıştırıldığı, toplumsal hoşgörü ortamının zehirlendiği, cepheleşmelerin derinleştiği, etnik tahriklerin ağırlaşarak sürdüğü, siyasi ve ahlaki kirliliğin yaygınlaştığı bugünkü Türkiye manzarasının, her yönüyle endişe ve korku verici bir karanlık tablo olduğunu belirtti.





‘İktidar yolsuzluğun markası oldu’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu partisinin istişare toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Bahçeli, Başbakan'ın, AK Parti iktidarının icraatlarını anlatırken çizdiği hayali pembe tablo ile gerçek Türkiye tablosu arasında gece ve gündüz farkı kadar derin bir uçurumun bulunduğunu ileri söyledi. Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Böyle bir hayali tablo çizebilmesi, Başbakan'ın başka bir gezegende yaşadığını ve Türkiye'ye siyasi miyopluktan körlüğe dönüşen bir gözle uzaydan baktığını göstermektedir. AKP iktidarının altı yıllık yıkım döneminde; Türk milleti yolsuzluğa ve açlığa mahkum edilmiş, AKP mağduru olan büyük halk kitleleri kaderleriyle baş başa bırakılarak çaresizliğin pençesine itilmiştir. Garip gureba edebiyatıyla ve hayali vaatlerle Türk milletini aldatan AKP, yalan yozlaşma ve yolsuzluk iktidarı olmuştur. Yolsuzluğun ve yoksulluğun tabanı genişlemiş, AKP kadroları organize vurgun ve soygun hanedanlığı kurmuş, iktidarın kendisi kurumsal bir yolsuzluk markası haline gelmiştir. Toplumsal huzursuzluk ve çatışma alanları genişlemiş, cepheleşmeler AKP eliyle daha da derinleşmiştir. Türkiye'nin iç ve dış güvenliği çok ciddi tehlikelere maruz bırakılmış, terörle mücadele zaafa uğratılmış ve etnik bölücülüğün cesaret kazanacağı bir ortam yaratılmıştır. Dış politikada her cephede zemin kaybedilmiş, hayati milli çıkarlarımız ucuz pazarlıkların konusu haline getirilmiştir. Teslimiyetçi dış politika anlayışıyla Kıbrıs sorunu çıkmaza sürüklenmiş, sanal AB süreci içi boş bir hayal yolculuğu olarak oksijen çadırına sokulmuştur."



‘Hükümet gafildir’



Ekonominin de iyi yönetilmediğine dikkat çeken Bahçeli, "Hükümet ekonomik sorunları tespitte ya gafildir, ya umursamazdır yada idraksizdir. Bunun bize göre başka anlamı bulunmamaktadır" dedi. Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı ile Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarının taban tabana zıt olduğunu belirterek, "Ekonomideki sorunlara karşı, tedbirler böylesine bir siyasi felç haliyle mi alınacaktır? Krizin baskısını ve etkisini hissettirdiği bu zaman içinde, var olan uyumsuzluğun ve çelişkinin hesabını kim verecektir?" diye sordu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2008 yılı Ekim ayı itibariyle kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyememiş vatandaşların sayısının 1 milyon sınırını aştığını, bu tablonun daha da artmasının, ekonomik ve sosyal hayatı işlemez hale getireceğini söyledi.

Konuşmasında, "Başbakan Erdoğan'ın fırsattan kast ettiği; paradan para kazanan yağmacı, talancı, ihale komisyoncusu siyasi yandaşlarıysa, diyeceğimiz bir şey yoktur" ifadesine yer veren Bahçeli, şunları söyledi:



"Zira 6 yıldır gün onların günü olmuştur. Milletimizin alın teri, helal kazancı sömürülmüş, fakirlik ve mağduriyet reva görülmüştür. Nedense fırsatlar aziz millet fertlerine hiç uğramamış, sürekli olarak Başbakan Erdoğan ve siyasi çevresine rastlamıştır.



Çiftçimizin tarlasından elde ettiği ürünü para yapmamış, işçimiz tezgahının başında perişan olmuş, esnafımız mal satamamış, memurumuz ekmeğini dahi zor alır bir duruma gelmiş, emeklimiz pazarda sadece tezgahlara bakar olmuş; ancak Başbakan Erdoğan'ın yandaşları ise servetlerine servet katmıştır.



Bildiğimiz ve inandığımız bir şey vardır; kriz asla, ama asla milletimiz için bir fırsat değil, bir sosyal afettir."





Bu ararada, Anavatan Partisi Ankara İl Başkanı Tayyar Güneri ve DP Etimesgut İlçe Başkanı Selahattin Karakaya'nın da aralarında bulunduğu ve çoğunluğu DP'den olan bazı siyasiler MHP'ye katıldı.

