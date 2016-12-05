AKP imzalarda sona geldi; kulisler pürüzleri konuşuyor

TBMM’de bugün başlayan 2017 yılı bütçe görüşmeleri AKP ve MHP’nin ortak getireceği başkanlık modeline öngören Anayasa düzenlemesine olan ilgiyi azaltmadı.

Meclis’te iktidar ve muhalefet partileri temsilcilerinin gözü anayasa metninde. 316 milletvekilini imzasıyla TBMM Başkanlığına sunmak isteyen AKP’de 4 imzanın eksik kaldığı belirtiliyor.

Eksikliklerin şehir dışı gerekçesiyle olduğu ifade edildi. Ancak, imzalar bir yandan tamamlanırken kulisler de taraflar arasındaki giderilmediği söylenen pürüzlerin konuşulması da dikkat çekici.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesinde mesafe alındığı söylenen Yüce Divan maddesinde pürüzün sürdüğü belirtiliyor.

Cumhurbaşkanının Yüce Divan’da yargılanabilmesi için MHP’nin Meclis’te 367 oyda ısrar ettiği buna karşın AKP’nin 413 önerisinin arkasında duruyor.

İki parti arasında, anayasa değişikliğinin 2019 olarak belirlenen yürürlük tarihinden önce Cumhurbaşkanına yetkilerin verilmesiyle ilgili pürüzden söz ediliyor. MHP’nin bir geçiş maddesiyle böyle bir yetkinin kullanılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

MHP’nin Cumhurbaşkanına TBMM’yi fesh yetkisi vermesine de sıcak bakmadığı söyleniyor.

Metinde 'yedek milletvekilliği'nin de yer aldığı belirtiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu belirlerken, bir milletvekili seçmesi durumunda eksilecek koltuğa bu yedek milletvekili getirilecek.

Ne zaman gelir?

Kulislerde, metnin bu hafta gelebileceğine dikkat çekiliyor. Başbakan Binali Yıldırım, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “MHP ile yürütülen ve önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen yeni Anayasa paketi ile ilgili bir soruya yanıt veren Başbakan “(MHP ile) Görüşmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız karşılıklı görüşüyor. Teklifi verene kadar görüşmeler devam edecek. Esas itibariyle sınırlı bir değişiklik söz konusu. Pürüz olur, giderilir. Neyin ne zaman yürürlüğe gireceğini göreceksiniz. Anayasa değişikliğinin bu hafta Meclis’e gelmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.