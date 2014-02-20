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Politika

AKP, İlhan İşbilen'i ihraç istemiyle disipline sevk etti

AKP'den istifa ettiğini açıklayan, ancak istifa etmediği ortaya çıkan İlhan İşbilen, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

20 Şubat 2014 17:02

AKP, bir süre önce partiden istifasını açıklayan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, hakkında ihraç kararı aldı.

AKP, 7 Şubat tarihinde Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyerek sert bir açıklamayla partiden istifa ettiğini açıklayan ancak bu kararını henüz resmiyete kavuşturmayan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen için harekete geçti.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre AKP, parti grup yönetimi, kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.

İşbilen 17 Aralık operasyonundan sonra partide kalan son cemaate yakın milletvekili olarak biliniyordu. İşbilen yaptığı basın toplantısında “Zulümler, takibatlar öyle bir noktaya ulaştı ki vekil olmama rağmen evime dinleme cihazı konuldu. Eşimin ve kız kardeşimin vakfına baskı yaptılar. Allahın bunlara mukabelesi de ağır olur. O gün birileri için de ağlama e pişmanlık günü olacaktır. Bu aşamada artık AK Parti’de durmamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. AK Parti’den istifa ediyorum.” demişti.

 

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