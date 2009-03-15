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Politika

AKP ile SP arasında bayrak kavgası

Saadet Partisi’nin astığı bayrağın belediye aracıyla indirilmesiyle iki parti üyeleri arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti

15 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi’nin astığı bayrağın Kâğıthane Belediyesi’ne ait bir araçla indirilmesine tepki gösteren SP’liler ile AKP’liler arasında yaşanan gerginliğe polis müdahale etti

Kâğıthane’de, bir viyadüğe asılı Saadet Partisi (SP) bayrağının kaldırılması SP’liler ile AKP’lileri karşı karşıya getirdi. Kâğıthane-Piyalepaşa tünelinin açılış töreni için asılan AKP bayraklarını indirmeye çalışan SP üyeleri ile AKP’liler arasındaki gerilim polisin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi.

SP Kâğıthane teşkilatı, önceki akşam belediye il meclis adaylarını tanıtma şöleni düzenledi. Toplantı sırasında Sadabat Viyadüğü’ne asılı bayrağın indirildiği haberi üzerine SP’liler, Cendere Caddesi üzerinde toplandı. Kâğıthane Belediyesi’ne ait bir araçla bayrağın indirildiğini gören SP’liler duruma tepki gösterdi.

Bölgedeki partilerin bayraklarının kaldırıldığını, sadece AKP’ye ait bayrak ve afişlere dokunulmadığını iddia eden kalabalık, Kâğıthane-Piyalepaşa tünelinin açılışı için elektrik direklerine asılan AKP bayraklarını indirmeye çalıştı. Bunun üzerine tören için hazırlık yapan AKP’liler ile SP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Polisin araya girmesiyle kavga önlendi. SP Kâğıthane Belediyesi başkan adayı Celal Çoban, “Kavga etmeyeceğiz. Cevabı sandıkta vereceğiz” diyerek kalabalığı sakinleştirdi.

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