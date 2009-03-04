AKP ile Saadet'in 'meydan' savaşı!

AKP ile Saadet Partisi arasında Konya’da “meydan” tartışması yaşanıyor. İki partinin gün mitinginin aynı güne denk düşmesi aralarındaki gerilimi yükseltti.





AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un yolları Konya’da kesişti. Her iki liderin programında da 27 Mart’ta Konya mitingi yer alıyor. İki liderin farklı meydanlarda bile olsa aynı gün Konya’da miting yapmasının, partililer arasında gerilime neden olabileceğini, güvenlik güçleri açısından da bu durumun sıkıntı yaratacağını ifade eden AKP ve SP il teşkilatları arasında ise bir tarafın miting tarihini değiştirmesi için karşılıklı kulis çalışması yürütülüyor. Ancak şu ana kadar iki taraf da geri adım atmış değil.



Vatan gazetesine konuşan, SP Konya İl Başkanı Veli Tolu, “Onlarca yıldır Milli Görüş’ün geleneği seçim mitinglerinde Konya ile finali yapmaktır. Milli Selamet Partisi döneminden beri seçim programı hazırlanırken Konya hiç konuşulmaz, çünkü herkes bilir ki Konya son mitingdir. AKP’li arkadaşlar da bu geleneğimizi çok iyi bilirler. Bu çerçevede Tayyip Bey’in programını değiştirirler diye umut ediyoruz” dedi. Tolu, Konya Hükümet Meydanı için iki parti arasında yaşanan çekişmesinin seyrini de şöyle aktardı:



“Biz SP olarak 27 Mart’ta miting için 1 Ocak’ta seçim kuruluna müracaat ettik. AKP de bizden 1 ay sonra aynı tarih için miting talebinde bulunmuş. Yasa gereği o tarihte yetki seçim kuruluna geçmediği için tabii ki, önce başvuran meydanı alır gibi bir durum sözkonusu değil. Eğer miting tarihinden 10 gün öncesine kadar bir anlaşmaz sözkonusu olmazsa, seçim kurulunda kura çekilerek miting yapacak parti belirlenecek. Kura aşamasına gelmeden AKP programını değiştirir diye umut ediyoruz. Geleneğimize saygı gösterilmesini bekliyoruz.”



Kurtulmuş: Biz yapacağız



SP Genel Başkanı Kurtulmuş da, konuyla ilgili şöyle dedi: “Normalde bizim siyasi geleneğimizde her seçimden önceki Cuma günü Konya mitingini yaparız. Bu bizim için gelenektir. Herhalde biz Cuma günü orada mitingi yapacağız. Bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor ama henüz netleşmedi. Seçim kurulu buna karar verecek

