AKP ile MHP TBMM İç Tüzüğü konusunda uzlaşmaya vardı

AKP ile MHP, TBMM İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.

TBMM İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin AKP ile MHP arasında, Meclis'te gerçekleşen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantının sonunda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin yetkili organları tarafından hazırlanan, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 13 maddelik değişiklik teklifini MHP'nin yöneticileriyle masaya yatırdıklarını belirtti.

Elitaş, toplantıda söz konusu metnin, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve dünya örneklerindeki uygulamalar da dikkate alınarak değerlendirildiğine işaret etti. Bu kapsamda metindeki 2 maddenin çıkarıldığını, MHP'den teklif edilen 6 maddenin de metne eklendiğini anlatan Elitaş, toplam 17 maddede uzlaşı sağladıklarını söyledi.

"Metin her iki partinin de yetkili kurullarında tekrar değerlendirilecek"

Metnin, her iki partinin de yetkili kurullarında tekrar değerlendirileceğinin altını çizen Elitaş, ardından yeniden bir araya gelerek, düzenlemeye son halini vereceklerini ifade etti.

Mustafa Elitaş, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına iç Tüzük teklifini sunma imkanı bulmuş olacaklarını belirterek, "Çalışmalara katkı sağlayan Sayın Akçay'a, Sayın Mehmet Parsak'a ve Sayın Abdulhamit Gül'e teşekkür ediyorum. Çok medeni bir ortamda tartışarak iyi bir iç Tüzük, TBMM'nin etkin, verimli ve huzurlu bir çalışma ortamını ortaya çıkaracak bir çalışmaya katkı sağladık. Umuyorum, diliyorum ki parti yetkili kurullarımız da bizim bu görüşlerimiz doğrultusunda kanaatlerini belirtir, biz de son noktayı koyarız." diye konuştu.

"Önemli bir gelişme sağlamış bulunuyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise AK Parti'nin 22 Haziran'da iç Tüzük değişikliğine ilişkin önerisini kendilerine ulaştırdığını ve bunun üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Bugün altı saat süren yoğun bir görüşmeden sonra büyük ölçüde yararlı ve karşılıklı öneriler ile katkıları dikkate alarak önemli bir gelişme sağlamış bulunuyoruz." ifadesini kullanan Akçay, metni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partilerinin yetkili kurullarına taktim ettikten sonra yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Erkan Akçay, Meclisin etkin ve verimli çalışmasına yönelik, söz haklarını kısıtlamadan ve söz haklarına mani olmadan, belirli ilkeler çerçevesinde ortak ve makul bir mutabakata doğru ilerlediklerini kaydetti.