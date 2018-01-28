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Politika

AKP ile MHP ittifak çalışmasında sona yaklaşıyor; yerel seçimlerde ‘çatı' aday formülü

Komisyonun seçim barajı konusunda uzlaşmaya yakın olduğu da belirtildi

28 Ocak 2018 03:45

Hülya Karabağlı

AKP ile MHP arasındaki Mutabakat  Komisyonu yerel seçimlerde yapılacak işbirliği üzerinde  çalışmalarını yoğunlaştırdı. Komisyon, CHP’nin itirazı üzerine toplantılarını TBMM binası dışında yapma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre,  yerelde sağlanacak ittifak konusunda  ‘çatı’ aday formülünün de olduğu seçeneklerin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bu formüle göre, iki parti bir aday üzerinde uzlaşırsa ortak aday olarak gösterecek.  Bu formülün hayata geçmesi durumunda AKP’li ve MHP’li seçmen belediye başkanlığında  belirlenen  çatı adaya oy verecek. Belediye meclis üyeliğinde ise seçmen kendi partisinden yana tercih  yaparken partiler aldıkları oy oranına göre belediye meclisinde temsil edilecek. Ancak, bu konuda kesin olarak anlaşma sağlanmadı.

Mutabakat Komisyonu’nun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine yönelik ittifak konusunda da çalışmalarda yol aldığı belirtiliyor. Alınan bilgiye göre, iki yasada değişiklik düşünülüyor. Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY)  90. Maddesi ile Milletvekili Seçim Kanunu’nun 16. Maddesinde değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Bu değişikliklerin ittifakın önündeki engelleri kaldıracağı ifade ediliyor.

Çalışmalarda, o oy pusulasına vurulacak mühür konusunda karar verilmediği kaydedildi. Komisyonun seçim barajı konusunda uzlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik düzenlemeler için  AKP ve MHP’nin kurduğu Milli Mutabakat Komisyonu’nun, yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını bu ay sonu tamamlaması bekleniyor. 18 Ocak'ta ilk toplantısını yapan komisyonun ilk uyum paketini şubatın ikinci haftasında TBMM’ye sunacağı belirtiliyor.

Basına bilgi vermeme kararı

AKP’den Mustafa Şentop, Abdulhamit Gül ve Mahir Ünal, MHP kanadından da Mustafa Kalaycı, Mehmet Parsak ve İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı komisyon,  üzerinde tam bir mutabakat sağlanmadan  basına bilgi verilmemesi kararı aldı.

 

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