AKP ile MHP, iç tüzük değişikliği için yarın bir araya geliyor

AKP ile MHP, yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" kapsamında yapılacak iç tüzük değişikliğine ilişkin olarak yarın görüşmelere başlayacak. İki partiden dört kişinin katılacağı görüşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasında gerçekleştirilecek.

Çalışmalara AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın katılması bekleniyor.

İki parti arasında yapılacak ilk resmi görüşmede iç tüzük değişikliği metni ele alınacak.

AKP ile MHP kulislerinde, kapsamlı bir düzenleme yerine yaklaşık 15 maddelik bir değişiklikten söz ediliyor.

24. Yasama döneminde yapılan iç tüzük çalışmasında MHP, Meclis TV, yoklama gibi başlıklarda muhalefetle birlikte hareket etmişti. MHP'nin, bu konuların gündeme gelmesi karşısında izleyeceği tutum merak konusu.

Söz konusu metnin, her iki partinin temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmasının ardından, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin, 11 Temmuz'da, TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınması bekleniyor. Değişiklik teklifinin, komisyon aşamasının ardından, Genel Kurul'un ilk gündem maddesi olarak ele alınması planlanıyor.



Bu arada, İçtüzük değişiklik metninin, daha önceki İçtüzük değişikliği çalışmalarında, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı maddelerden oluştuğu belirtiliyor.



Öte yandan, çalışmalarına 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Genel Kurul'da, İçtüzük değişikliğinin tamamlanmasından sonra, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarılarının görüşülmesi, ardından Meclisin yeniden tatile girmesi bekleniyor.

İşte düzenlemeyle yapılacak değişiklikler

- Düzenlemeyle grup önerilerine sınırlama getiriliyor. Grup önerilerinde sadece öneri sahibi, grup sözcüsü olarak 5 dakika konuşacak. Ardından Genel Kurul’da oylama yapılacak. Mevcut uygulamada, grup önerileri için Meclis'te grubu bulunan partilerin sözcüleri, 10’ar dakika konuşuyor. Görüşme, bir saat sürüyordu.

- Genel Kurul'da birleşimi yöneten başkan, 15 milletvekiline yerlerinden birer dakika konuşma izni verecek. Bu düzenleme tüzük hükmü haline getirilecek. Milletvekillerinin önceki oturumdaki konuşmasının tutanaklara doğru geçirilmesi amacıyla yapılan düzeltme uygulaması ise kaldırılacak.

- Meclis araştırma önergeleri de Genel Kurul'da okunmayacak.



- Muhalefetin “usul tartışması” isteğine karşı birleşimi yöneten başkana usul tartışması açıp açmama konusunda “takdir yetkisi” verilmesi öngörülüyor.



- Muhalefetin Meclis TV’nin sürekli açık kalması önerisi ise değerlendiriliyor.



- Yeni düzenleme ile muhalefetin sık sık başvurduğu yoklama ve karar yeter sayısı istemlerine kısıtlama getiriliyor.



- Bir birleşim içinde, tasarı ve tekliflerin genel görüşmesi ve maddelerine geçişte veya temel kanunsa bölümlerine geçişte yoklama istenebilecek.



- Milletvekillerine “kınama cezası” kapsamına “döviz-pankart açmak” da eklenecek.



- Milletvekillerine hakaret eden ve fiili saldırıda bulunan milletvekillerine ise para cezası uygulanacak.