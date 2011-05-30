AKP ile CHP reklam çalışmalarında başa baş gidiyor!

T24 - AK Parti ile CHP reklam kampanyasında da kıyasıya yarışıyor. Marketting Türkiye'nin araştırmasına göre, iki partinin reklam kampanyalarını beğenenlerin oranı birbirine çok yakın.



Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala siyasi parti reklamlarının seçmeni nasıl etkilediğini bir araştırmayla ortaya koyan Akademetre Araştırma şirketi, 12 ilde 745 kişi ile yüz yüze görüştü.







'Siyasî partilerin reklamlarını beğendiniz mi?' sorusuna AK Parti için 'Çok beğendim' yüzde 23,6 ve 'Beğendim' yüzde 41,3 yani yaklaşık yüzde 65 olumlu görüş verirken yüzde 35 ise olumsuz görüş bildirdi.



CHP için 'Çok beğendim' oranı yüzde 21 olurken, 'Beğendim' yüzde 39,3 olarak ölçüldü ve toplamda beğenenler yüzde 60'ı geçti. Yüzde 40'a yakını ise olumsuz görüş bildirdi. MHP'nin beğenisi, araştırmalarda ifade edilen seçmen sayısından çok daha yüksek. Beğenenler yüzde 38,7 iken 61,3'lük ise beğenmekle beğenmemek arasındaki seçenekleri tercih etti. 'En çok hangi partinin hangi sloganını hatırladınız?' sorusunda CHP'nin Emeklilik Platformu yüzde 47,1 ile yardımsız hatırlanırken yardımlı hatırlamayla birlikte yüzde 61,7'ye ulaştı. AK Parti'nin "Hayaldi Gerçek Oldu" sloganıyla öne çıkardığı kampanyanın yardımsız hatırlanma oranı yüzde 35,8 hatırlamayanlar ise yüzde 50,6. MHP'nin "Ses Ver Türkiye" sloganını yardımlı ve yardımsız hatırlama oranı yüzde 8,1. MHP'nin çağrısını hatırlamayanlar ise yüzde 91,8.



'Partilerin en çok hangi projeleri hatırlanıyor?' sorusuna; MHP/Hilal Kart (yüzde 1,8), AK Parti/Artık Bolu Dağı gözümü korkutmuyor (yüzde 8,8). CHP/ Emeklilik Reformu (26,7) cevabı verilmiş.