AKP ile CHP heyetleri arasındaki üçüncü görüşme sona erdi

Hükümet kurma süreci kapsamında, AKP ile CHP heyetleri arasında gerçekleştirilen ve 7 saat 40 dakika süren görüşmelerin üçüncüsü tamamlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Palas Devlet Konukevi'ndeki görüşme, saat 13.20'de başladı. Görüşme 21.00 sıralarında sona erdi.

7 saat 40 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, AK Parti ile gerçekleştirdikleri koalisyon görüşmesine ilişkin, "Yapısal reformların gerekliliği konusunda bir anlayış birliği ortaya çıktı ve bu ifade edildi. Mali disiplin, parasal konulardaki disiplin, tüm bu dengelerin gözetilerek sosyal dengelerle, çevreyle beraber bunların korunmasının önemi ifade edildi. Tüm toplum katmanlarını kucaklayacak bir büyüme stratejisinin önemi üzerinde duruldu" dedi.

Koç, Ankara Palas Devlet Konukevi'nde AK Parti heyeti ile gerçekleştirdikleri koalisyon görüşmesinin ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve millete başsağlığı dileyen Koç, uzun süren bugünkü toplantıda ekonomik temel ve sosyal programlar ile çevre, mülkiyet sorunları, kentleşme konularının ele alındığını söyledi.

Ekonomik sorunlara yaklaşımın, demokrasi, demokratikleşme, hukuk devleti kavramlarıyla beraber ele alınmasının gereğinin altının çizildiğini belirten Koç, "Yapısal reformların gerekliliği konusunda bir anlayış birliği ortaya çıktı ve bu ifade edildi. Mali disiplin, parasal konulardaki disiplin, tüm bu dengelerin gözetilerek sosyal dengelerle, çevreyle beraber bunların korunmasının önemi ifade edildi. Tüm toplum katmanlarını kucaklayacak bir büyüme stratejisinin önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede bir çok alt başlık değerlendirildi" diye konuştu.

'Genel başkanlara iletilecek'

Toplantıların sonuçlarının Genel Başkanlara iletileceğini ifade eden Koç, "Ondan sonraki süreç, sayın Genel Başkanların, bu çerçevede yapılan çalışmaları değerlendirmesiyle kendi aralarında devam edecek. Bundan sonraki toplantımız cumartesi günü TBMM'de yapılacak" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 'MHP ile de görüştüklerine' yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Koç, "Sayın Başbakanın ne açıkladığını bilmiyorum. Çünkü biz toplantıdaydık, dışarıda olup bitenden haberim yok. Açıklama yaptıysa daha sonra değerlendirilir" yanıtını verdi.

Cumartesi günü tekrar görüşülecek

Koç'un ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, "Bugün uzun bir toplantı oldu. Çok sayıda konu başlığı konuştuk. Mali disiplin konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Cumartesi günü 14'te tekrar bir araya geleceğiz. Cumartesi günü toplantıyı TBMM'de yapacağız. Herhangi bir görüşmede son noktaya kadar mutbakata varılmamış sayılır. İşlerin doğasına uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, AK Parti'yi temsilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Taha Özhan, Mücahit Arslan ve Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili Lütfi Elvan, CHP'yi temsilen ise Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek katıldı.

Bu seferki istikşafi görüşmesine AK Parti'den 6, CHP'den ise 5 kişinin katılması dikkati çekti.

Heyetler, Kültür ve Turizm Bakanı Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç'un koordinesinde daha önce 24 ve 28 Temmuz'da görüşmüşlerdi.