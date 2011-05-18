AKP ile CHP arasındaki yüzde 15'lik fark korunuyor

T24 - İKSara'nın mayıs ayı seçmen anketinde kararsız oylar dengeli dağıtıldığında AKP'nin oranı yüzde 45.5, CHP'nin yüzde 30.5, MHP'nin de yüzde 13.1 çıktı. Ankete katılanların ortak görüşü: ÖSYM sınavları sorunlu.





Türkiye'de ilk kez GPS'li el terminali kullanılarak yaptığı kamuoyu anketleriyle adını duyuran İKSara'nın 5-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında yaptığı araştırma, son birkaç haftadır siyasi gündeme damga vuran konuların seçmen tarafından nasıl algılandığını gözler önüne serdi.

AKP'nin yüzde 45.5'le yine açık ara önde göründüğü araştırmada CHP yüzde 30 sınırını çok az bir farkla da olsa aşıyor. MHP'de kısmi bir düşme söz konusu olsa da ilk kaset skandalına rağmen partinin halen baraj sorunu olmadığı görülüyor.

Bağımsız (BDP ve diğer) oylardaki yükseliş de dikkati çeken bir başka unsur.



Yüzde 7,5 kararsız yüzde 17 oynak oy

New York Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Şirin ile Okan Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Şirin liderliğindeki İKSara'nın 81 il, 215 ilçe ve 70 köyde yüz yüze görüşme yöntemiyle 2504 kişi üzerinde yapılan ankette hata payı yüzde +,- 2 olarak belirtildi.

İKSara'nın mayıs ayında yaptığı 'Siyasal Tercihler' araştırmasında seçmene 'Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi. AKP yüzde 43.0, CHP yüzde 28.0, MHP yüzde 11.0, BDP yüzde 6.1 çıktı.

Toplumun yüzde 7.5'i ise kararsız.

Kararsızlar dengeli dağıtıldığında ise AKP'nin oyu yüzde 45.5'e, CHP'nin oyu yüzde 30.5'e, MHP'nin oyu yüzde 13.1'e, BDP'nin (desteklediği bağımsızlar) oyu ise yüzde 6.4'e yükseliyor.

AKP ile CHP arasındaki farkın 15 puana düşmüş durumda olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Şirin, araştırmanın yapıldığı günlerde en son çıkan kaset krizinin MHP tabanında henüz ciddi bir etki yaratmadığına dikkat çekiyor.

İKSara, seçmenlere '12 Haziran seçimine kadar oyunuzu vereceğiniz parti değişir mi?' diye de sordu. Bu soruya AKP seçmenin yüzde 14'ü, CHP seçmenini yüzde 9'u, MHP seçmenini yüzde 14'ü, BDP seçmenini yüzde 8'i 'değişebilir' yanıtını verdi. Buna göre, toplam seçmenin yüzde 17'si 12 Haziran'a kadar oyunu değiştirebileceğini düşünüyor.



Çılgın projeye yüzde 44 destek

Başbakan'ın açıkladığı Kanal İstanbul projesi de İKSara'nın nabız tuttuğu konular arasında yer aldı. Buna göre, AKP tabanının yüzde 62'si, CHP'nin yüzde 28'i, MHP'nin yüzde 33'ü, BDP'nin yüzde 23'ü, kararsızların yüzde 38'i ve toplam seçmenin yüzde 44'ü projeyi destekliyor. AKP'lilerin yüzde 9'u, CHP'lilerin yüzde 60'ı, MHP'lilerin yüzde 49'u, BDP'lilerin yüzde 34'ü, kararsızların yüzde 43'ü ve toplam seçmenin yüzde 33'ü ise desteklemiyor. Toplam seçmenin yüzde 23'ü ise projeyi hiç duymamış.



