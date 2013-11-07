AKP ile CHP arasındaki Anayasa müzakeresi sona erdi

Hülya Karabağlı / Ankara

Anayasa’da 60 maddenin AKP ile CHP’nin uzlaşmasıyla TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilmesi için yürütülen müzakere sona erdi. CHP, AKP kanadına, 60 maddenin birlikte çıkarılması önerisine olumlu yanıt vermedi. Dört parti mutabakatının aranması talebinde bulundu. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “Çok yaklaşmıştık. Olmadı” dedi. Canikli, CHP’nin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dağılması endişesi bulunduğunu söyledi.

AKP’nin 25 Ekim’de CHP Grup Başkanvekillerini ziyaretiyle başlayan Anayasa görüşmelerinde CHP bugün yanıtı verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Engin Altay, AKP Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Belma Satır’la bir saatlik görüşme yaptı. AKP Grubundaki iadeyi ziyaret görüşmesinde çiğ köfte ikram edildi.

Görüşmenin ardından ilk açıklama CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tarafından yapıldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun üzerinde anlaştığı 60 maddeyle ilgili yanıt verdiklerini söyledi. Hamzaçebi, AKP’nin teklifinin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışma amacını zedeleyebileceğine yönelik endişelerini vurguladıklarını söyledi. Komisyonun çalışmasından yana olduklarını anlatan Hamzaçebi, AKP’ye 60 maddenin çıkarılması konusunda dört siyasi partinin mutabakatını aramaları yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Hamzaçebi, 60 maddede uzlaşma sağlayan komisyonunu daha ileri süreçte bu sayıyı artırabileceklerini inandıklarını söyledi.

AKP’li Canikli: CHP maalesef olumsuz yanıt verdi

CHP’nin açıklamalarından sonra AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “60 maddelik uzlaşıyı yasalaştırma önerimize CHP'li Grup Başkanvekilleri maalesef olumsuz yanıt verdi” dedi. CHP’nin iki partili uzlaşmanın, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu dağıtacağı endişesini dile getirdiklerini anlattı. Canikli şöyle dedi:

“Biz ise tam tersini düşünüyoruz. Bu, 60 maddenin yasalaştırılmasının komisyon için motivasyon olduğunu düşünüyoruz.”

Bu millet cunta yönetimi Anayasasına layık değil

“Ama olmadı. Keşke CHP ile birlikte yapabilme iradesini koyabilseydik. CHP Genel Başkanı’nın açıklamaları bize ümit vermişti. Bu millet cunta yönetimi Anayasasına layık değil. Çok yaklaşmıştık ama olmadı. “

Komisyon bu saatten sonra uzlaşamaz

“Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Ama bir de realite var; bu saatten sonra yeni maddelerde uzlaşamaz. Diğer taraftan da Toplumsal baskıdan dolayı kimse masayı terk etmeyecektir.“