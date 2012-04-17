AKP ile CHP arasında din tartışması

Başbakan Tayyip Erdoğan CHP'nin 1940'larda kitap yasaklamalarıyla ilgili olarak "İki tane örnek buldunuz, hurafeyi yasakladınız. Hz. Ali cenklerinin yasaklatılmasına ne diyeceksin? Onları da yasakladılar, toplatıldı bunlar. Halbuki biz onları okuyup güç buluyorduk. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu Kunut dualarının ayet olmadığını bilmiyor. Siz Kur'an'ı süs olarak duvara asarsanız, Kunut dualarının da ayet olduğunu zannedersiniz" dedi. Kılıçdaroğlu da Başbakan'ın bu sözleri üzerine, "İsmet İnönü inançlara, dinine saygılı bir insandır. Hurafelere izin vermeyen bir insandır. Düşünebiliyor musunuz Namaz Hocası Kitabı Kur'an surelerinde tahrifat yapılmış, Kur'an dualarda tahrifat yapılmış ve buna da izin vermemiş İsmet İnönü. Günah mı işlemiş?" diye sordu.

Başbakan Erdoğan'ın AKP grup toplantısındaki konuşmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi partisinin grup toplantısında cevap verdi.

Başbakan Erdoğan'ın 1940'lı yıllarda kitap yasaklarıyla ilgili olarak "İki tane örnek buldunuz, hurafeyi yasakladınız" sözlerine CHP liderinden tepki geldi. Kılıçdaroğlu, " Kur'an surelerinde tahrifat yapılmış, Kur'an dualarda tahrifat yapılmış ve buna da izin vermemiş İsmet İnönü. Günah mı işlemiş?" diye karşılık verdi.



Erdoğan: Sakın tarihinizi araştırmaya kalkma altından çıkamazsın



Başbakan, AKP Grup toplantısında şöyle konuştu:

''Bu sular derin, senin boyunu aşar. 1940'larda kitapların neden yasaklandığını açıklıyor. Sakaldan tırnaktan bahsediyor, kitap yasaklamalarını meşru göstermeye çalışıyor. Kullandığı ifade aynen şöyle: 'Yasaklanan bu iki kitaptan biri Burdurlu Abidin Karaaslan'ın yazdığı Türkçe Namaz Sureleri isimli kitaptır. 'İçeriğine baktım' diyor. İşte burası enteresan: 'Namazda okuduğumuz Kunut dualarının eksik olduğunu görüyoruz' Allah kabul etsin, devam etsin. Burası çok önemli. 'Ayeti eksik yazarsanız tahribat yapmış olursunuz. Kutsal kitabın ayetini tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur' diyor. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu Kunut dualarının ayet olmadığını bilmiyor. Siz Kur'an'ı süs olarak duvara asarsanız, Kunut dualarının da ayet olduğunu zannedersiniz. Eskiden gazetelerde yılda bir tekrarlanan haber vardı: 'Bu yıl Kurban Bayramı hac mevsimine rastgeldi.' Bazılarının 'cuma namazını kaza ediyorum' demeleri gibi...''

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde dini konulara merak saldığını ifade ederek, ''Doğrusu şevkini kırmak istemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar tavsiye ediyorum: Bilginiz olmayan bu sularda kulaç atmayın, polemik yapmayın. İstismar kapısı aramayın. Bize istismarcı diyorsun. İstismar; uygulamadığın, yaşamadığın bir şeyi yaşıyormuş gibi gösterme anlayışıdır'' dedi.

Sayın Kılıçdaroğlu, sen gel tarihinle gurur duymaya devam et ama sakın tarihinizi araştırmaya kalkma altından çıkamazsın. 2 tane örnek buldunuz, hurafeyi yasakladınız. Hz. Ali cenklerinin yasaklatılmasına ne diyeceksin? Onları da yasakladılar, toplatıldı bunlar. Halbuki biz onları okuyup güç buluyorduk. Bakanlar Kurulu var onların elinde. Bakalım buna nasıl kulp takacaksınız? Böyle bir genel başkanla Allah CHP'ye sabır versin. Böyle bir CHP, darbelerle yüzleşemez, darbelere alkış tutmaya devam eder. TBMM'de kurduğumuz darbeleri araştırma komisyonuyla tarihin karanlık sayfalarını aydınlatacak, tekrar etmemesi için de gerekli önlemleri alacağız.''



Kılıçdaroğlu: Bu kitapları savunuyorsan derhal Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönder



Kılıçdaroğlu, CHP Grup toplantısında Başbakan'a böyle karşılık verdi:

Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'nün din kitaplarını yasakladığını söylediğini, kendisinin de geçen hafta yapılan grup toplantısında o din kitaplarının içerikleri hakkında bilgi verdiğini hatırlattı. Kitapların dualar ve ayetlerde yapılan tahrifat nedeniyle yasaklandığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''İsmet İnönü inançlara, dinine saygılı bir insandır. Hurafelere izin vermeyen bir insandır. Düşünebiliyor musunuz Namaz Hocası Kitabı Kur'an surelerinde tahrifat yapılmış, Kur'an dualarda tahrifat yapılmış ve buna da izin vermemiş İsmet İnönü. Günah mı işlemiş? Eğer bu kitapların doğru olduğuna inanıyorsa Sayın Başbakan kendisine açık bir çağrıda bulundum, bu kitapları al Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönder bak bakalım basacak mı basmayacak mı? Şu ana kadar tık yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderip göndermediği konusunda bir haber almadım. Buradan çağrı yapıyorum kendisine, Sayın Başbakan sen bu kitapları savunuyorsan derhal Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönder, bakalım yayınlayacaklar mı, yayınlamayacaklar mı?''

Yasaklanan kitaplardan birinde de Mevlid-i Şerif adı altında ilgisiz konuların yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu kitaptan alıntılar okudu. Bunları daha önce de anlattığını, ancak Başbakan Erdoğan'ın kendisine yanıt vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Ben bunların yalanlarını halka anlatmaya ahdettim, sonuna kadar anlatacağım'' dedi.