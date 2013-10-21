AKP ile CHP, Anayasa’nın 59 maddesi için çarşamba gününe randevulaştı

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört siyasi partinin üzerinde mutabakat sağladığı 59 madde için ana muhalefet partisi CHP’ye Çarşamba gününe randevu verdi. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, telefonla aradığı CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’ye Çarşamba günü saat 11.30’a randevu verdi. Böylelikle, Anayasa konusunda ilk pazarlık başlamış oldu. AKP, MHP ve BDP’yi aramadı. AKP’nin, MHP ve BDP konusundaki tavrını CHP’deki görüşmenin ardından belirleyeceğine dikkat çekiliyor. CHP, Mustafa Balbay’ın kurtarılmasını amaçlıyor. Bu nedenle ‘Yasama dokunulmazlığı’ maddesinde ısrara edecek. Yani, milletvekillerinin tutuksuz yargılanmasının yolunun açılmasında ısrar edecek.

Hamzaçebi: Başkanlık önerisi 40 maddeyi tıkıyor

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Çarşamba günkü görüşmede AKP’nin masaya ne getireceğine bakacaklarını söyledi. CHP’nin 59 değil, daha fazla maddede mutabakatın sağlanmasını istediğini anlatan Hamzaçebi, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Yasama ve Yürütme bölümlere doğru dürüst girebilmiş değil. AKP’nin ‘Başkanlık’ sistemi ısrarı var. Geri çekmediği için 40’a yakın madde görüşülemiyor. AKP, ısrarını kaldırmış olsaydı, bu kadar daha madde müzakere edilmiş olacaktı” dedi.