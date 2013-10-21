T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP ile CHP, Anayasa’nın 59 maddesi için çarşamba gününe randevulaştı

CHP, Mustafa Balbay’ın kurtarılmasını amaçlıyor. Bu nedenle ‘Yasama dokunulmazlığı’ maddesinde ısrar edecek

21 Ekim 2013 21:38

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört siyasi partinin üzerinde mutabakat sağladığı 59 madde için ana muhalefet partisi CHP’ye Çarşamba gününe randevu verdi. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, telefonla aradığı CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’ye Çarşamba  günü saat 11.30’a randevu verdi.  Böylelikle, Anayasa konusunda ilk pazarlık başlamış oldu. AKP, MHP ve BDP’yi aramadı. AKP’nin, MHP ve BDP konusundaki tavrını CHP’deki görüşmenin ardından belirleyeceğine dikkat çekiliyor. CHP, Mustafa Balbay’ın kurtarılmasını amaçlıyor. Bu nedenle ‘Yasama dokunulmazlığı’ maddesinde ısrara edecek. Yani, milletvekillerinin tutuksuz yargılanmasının yolunun açılmasında ısrar edecek.

 

Hamzaçebi: Başkanlık önerisi 40 maddeyi tıkıyor

 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Çarşamba günkü görüşmede AKP’nin masaya ne getireceğine bakacaklarını söyledi.  CHP’nin 59 değil, daha fazla maddede mutabakatın sağlanmasını istediğini anlatan Hamzaçebi, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Yasama ve Yürütme bölümlere doğru dürüst girebilmiş değil. AKP’nin ‘Başkanlık’ sistemi ısrarı var. Geri çekmediği için  40’a yakın madde  görüşülemiyor. AKP, ısrarını kaldırmış olsaydı, bu kadar daha madde müzakere edilmiş olacaktı” dedi.

ETİKETLER

anayasa uzlaşmaakpchprandevupazarlıknurettin cankiliakif hamzaçebimustafa balbay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24