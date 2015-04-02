AKP ilçe teşkilatına kurusıkılı baskına soruşturma

Umutcan Tosuncu adlı saldırganın eylem sırasında zaman zaman ateş ettiği silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Eylemi gerçekleştirme amacı anlaşılamayan saldırganın içeri girdiğinde binada olan görgü tanığı olayın ayrıntılarını anlattı.



7 katlı binanın en üst katında gerçekleşen olay esnasında ilçe binasında bulunan AKP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Beyler Çakır saldırganın bir anda içeri girdiğini belirterek, "Elinde silah vardı. Silahla bir arkadaşımızın ayağına doğru ateş etti ama herhalde kurusıkıydı silah. İki tane silahı ve bomba olduğunu söyledi. İlçe binasını boşaltmamızı istedi, arkadaşları aldık dışarı çıktık. Herhangi bir şey söylemedi. Sadece 'Boşaltın' dedi. Biz de boşalttık ve tek başına içerde kaldı. kapının arkasına sandalyeleri falan koydu. Toplantı odasına girip camları kırarak oraya bir bayrak astı. Neden yaptığına dair herhangi bir şey söylemedi" dedi.





Kılıç motifi eklenmiş Türk bayrağı astı





AKP Kartal İlçe teşkilatının bulunduğu binanın 7. katına 11.15 sıralarında çıkan şüpheli içerde bulunanları silah ve üzerinde bomba olduğu tehdidiyle boşalttı. 2 pencere camını kıran saldırgan üzerinde kılıç motifinin de olduğu bir Türk Bayrağını cama astı.Görgü tanıkları bu sırada saldırganın bir el de ateş ettiğini söyledi. Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı sırada cama çıkan şüphelinin çevredekilere hitaben bağırdığı görüldü. Söylediklerinin bir kısmı anlaşıldı, bir kısmı da anlaşılmadı ; anlaşılan bölümde " Bu vatan için hiçbir şey yapmıyor, sanki herşeyi o yaptı. Irak'ı dolaştı, Suriye'de dolaştı, heryerde kan akıttı, sıra Türkiye'ye geldi." diye bağırdığı görüldü.





'Kimliği belirlendi, amacı bilinmiyor'

Bölgeye gönderilen takviye Özel Harekat Timlerinin olay yerine gelmesinin ardından binaya giren polisler saldırganı gözaltına alıp binadan çıkardı. Binadan çıkarılan şüphelinin adının Umutcan Tosuncu , elindeki silahın da kurusıkı olduğu belirlendi.



Tosuncu'nun eylemi ne amaçla gerçekleştirdiğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Bu amacın belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.





'Hani bunlar silahları bırakacaklardı'





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Kartal ilçe teşkilatına yönelik saldırıyla ilgili Romanyada şöyle konuştu:

"AK Parti'nin Kartal ilçe teşkilatına bu terör örgütünün yaptığı saldırıyı da özellikle çözüm sürecine yönelik bir tavır olarak görüyorum. Baltalamaya yönelik bir tavır olarak görüyorum. Tabii ki bütün bunlar bilinmelidir ki demokrasi bu tür saldırılara pes edecek kadar basit bir sistem değildir. Demokrasiye inananların da bu tür teröristlerin karşısında hep birlikte durması şarttır diye düşünüyorum. Ben de cumhurbaşkanı olarak buna sonuna kadar gerekli mücadeleyi vereceğiz ve direneceğiz. Hani bunlar siyaset yapacaklardı. Hani bunlar silahları bırakacaklardı. Dürüst olmadıkları gibi de buralardan devşirecekleri oylarla kendilerine gelecek hazırlamaya gayret ettiler."



Davutoğlu: Demokrasinin kalesiyiz



Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Kartal İlçe Binasına düzenlenen saldırıyla ilgili şunları söyledi:

"Terör eylemlerinin hedefi eğer AK Parti ise açıkçası bunun sebebi, Türk demokrasisinin son savunma kalesinin AK Parti olmasındandır. Çözüm Süreci ivme kazanmışken provoke edilip, arkasından özellikle mezhep ve etnik ayrımlara dayalı fay hatları harekete geçirilmeye çalışılıyor. Etnik bir problem çözülürse mezhebi problem çıkaralım gibi. Reyhanlıda bunu yaptılar. Gezide bu provokasyonu yaptılar. Şimdi de adalet sarayına saldırarak. Eğer birileri yurtiçine ve yurtdışına bağlantısı olan birileri, bazı istihbarat örgütleri Türkiyede bir mesele çözülmeye çalışılırken diğer bir meseleyi kaşıyalım diye oyuna kalkışırsa karşılarında kararlı, dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti bulurlar. Biz bu oyuna hiçbir şekilde bu ülkeyi kurban etmeyiz.



'Soruşturma başlatıldı'



Umutcan Tosun'un kurusıkı tabanca ile AKP binasına girmesi ile ilgili emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.