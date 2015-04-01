AKP Kartal ilçe binasına silahlı kişiler girdi

AKP Kartal İlçe binasına silahlı iki kişinin girdiği bildirildi. Polis binanın önünden geçen yolu kapattı. Binadakileri dışarı çıkaran şahıslar, 7 katlı binanın en üst katındaki iki pencere camını kırdı ve üzerinde kılıç motifinin de olduğu bir Türk Bayrağı astı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis çevre güvenliği aldı. Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla binaya giren iki kişi gözaltına alındı.

Kılıç motifli bayrak

Polis telsizinden geçen konuşmalara göre sağa sola ateş açan iki kişinin AKP binasına girdiği ve müzakereci çağırdıkları iddia ediliyor. Binadakileri dışarı çıkaran şahıslar, 7 katlı binanın en üst katındaki iki pencere camını kırdı ve üzerinde kılıç motifinin de olduğu bir Türk Bayrağı astı.