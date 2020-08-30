AKP ilçe kongresinde gerginlik: İl başkanı ve divan başkanının ayak oyunlarına alet edildim

AKP Hakkâri merkez ilçe kongresinde iki adaydan biri delege listesinde adayların soyadlarını yazmayınca adaylığı ret edildi. Adaylığı ret edilen Engin Özdemir’in hatayı düzeltmek için istediği on dakikalık süre ise kabul edilmedi. Özdemir, siyasi bir çekişmeye kurban edildiğini öne sürerek "İl başkanı ve divan başkanının ayak oyunlarına alet edildim" dedi.

AKP Hakkâri merkez ilçenin dün gerçekleştirdiği 7. Olağan Kongresi’nde Cumhur Demir’in karşısına çıkan Engin Özdemir’in, divan başkanlığına verdiği adaylık listesinde eksik bulunduğu gerekçesiyle adaylığı kabul edilmedi.

Delege, soy adlarını yazmayınca reddetti

Gazete Duvar'dan Mimar Kaya imzalı habere göre, AKP Hakkari Merkez İlçe Başkanlığı için dün şehir stadyumunda gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Cumhur Demir’in karşısına 15 Temmuz Dik Duruş Derneği Başkanı Engin Özdemir aday olarak çıkacaktı. Kongredeki konuşmaların ardından Özdemir divan başkanı MKYK üyesi Alaattin Parlak’a aday listesini verdi. Divan tarafından kontrol edilen adaylık listesinde tüzük gereği 22 delegenin de ad, soyadı ve imzalarının olması gerekçesiyle Özdemir’in adaylığı kabul edilmedi. Özdemir’in verdiği listede adayların soy isimlerinin yazılmadığı öğrenildi.

Özdemir, bunun üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşerek divana sunduğu listesine delegelerin soy isimlerini yazmak için 10 dakikalık ek süre istedi. Seçim kurulu başkanı ile divan başkanının yanına giden Özdemir’e, Divan Başkanı Alaattin Parlak sürenin 5 dakikayı geçtiğini başka da süre tanınmayacağını belirterek kongreye tek liste halinde başlanacağını söyledi.

Engin Özdemir bir yazılı açıklama yaparak, yaşanan durumu “hukuksuzluk ve kısır siyasi çekişme” olarak nitelendirdi.

"10 dakika süre verilmedi"

Özdemir, “Divan Başkanı Alaattin Parlak’ın önüme sürdüğü gerekçeye karşı itiraz hakkımı kullanıp 10 dakika süre istememe rağmen Parlak, yangından mal kaçırırcasına itirazımı ret edip hemen seçime geçti. Adaylığım sırasında delege listesine asla ulaşamadım. Aday olarak talep etmeme rağmen bana gösterilmeyen bir delege listesinin içeriğine vakıf değildim. Bu nedenle il başkanı ve divan başkanının ayak oyunlarına alet edildim” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanı Emrullah Gür’ün merkez ilçe delege listesinde usulsüz ve kanunsuz bir şekilde değişiklikler yaptığını iddia eden Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kongrede seçilen üst kurul delege listesinin tamamı başkan Gür’ün akrabalarından oluşuyor. Bunların dışında kalan çoğu delege Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir’in akrabalarından oluşmaktadır. Özellikle AK Parti’ye hakaret edenler delege yapılmış. Bu da kongreye gelen delegelerin sahayı terk etmesine neden oldu.”

Özdemir, her ne olursa olsun AKP çatısı altından mücadeleye devam edeceğini de söyledi.

Dün düzenlenen ve tek listeyle devam eden kongrede, 412 delegenin 295’nin oyunu alan mevcut başkan Cumhur Demir, yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı koltuğuna oturdu.