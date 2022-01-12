AKP ilçe başkanının “3 yılda canım Ankara’nın trafiğini berbat ettiniz” paylaşımında kullandığı fotoğraf 2015 yılına ait çıktı

AKP Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül’ün “3 yılda canım Ankara’nın trafiğini berbat ettiniz” paylaşımında kullandığı fotoğraf 2015 yılına ait çıktı.

AKP Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, Twitter’da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açılan “Berbat Ettiniz” hashtagine bir fotoğrafla “3 yılda canım Ankara’nın trafiğini “yazarak destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Hasgül’ün tweetini alıntılayarak, fotoğrafın Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 24 Ağustos 2015 yılına ait olduğunu yazdı.

Gültekin Twitter’daki paylaşımında “İlçe başkanları, teşkilat hesapları, görevinden istifa ettirilen şahıs ve trollerin 'Trafiği berbat ettiniz' konulu paylaşımlarında yer alan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef gösterdikleri fotoğraflar 2015 ve 2016 yıllarına ait. Komik ama gülemiyoruz “ ifadelerine yer verdi.