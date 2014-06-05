AKP il teşkilatlarında son iki ayda 15 istifa

Yerel seçimlerin ardından il teşkilatlarını yapılandıran AKP'de son 2 ayda 15 il başkanının istifası istendi. İstifaların devam edebileceği belirtiliyor.

Genel merkez yönetimi, 30 Mart yerel seçimlerinde yeterli performansı göstermediği gerekçesiyle bugüne kadar 15 il başkanının istifasını istedi.

Son iki ay içerisinde istifa eden il başkanları arasında Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi büyük illerin yanı sıra Bartın, Kırıkkale, Tekirdağ, Hatay, Kars, Bolu, Nevşehir, Şırnak, Mersin, Iğdır, Ardahan ve Yalova bulunuyor.

Adana il başkanı da ocak ayında istifasını vermişti.

Kulislerde, istifa sayısının artabileceği ve 40'a yakın il başkanının daha değiştirilebileceği konuşuluyor.

İl başkanlarının yanı sıra ayrıca, çok sayıda ilçe başkanının da istifa edeceği belirtiliyor.

AK Parti'de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de değiştirilerek yerine Süleyman Soylu getirilmişti.