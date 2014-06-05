T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP il teşkilatlarında son iki ayda 15 istifa

AKP, yerel seçimin ardından il teşkilatlarında operasyonlara devam ediyor

05 Haziran 2014 08:49

Yerel seçimlerin ardından il teşkilatlarını yapılandıran AKP'de son 2 ayda 15 il başkanının istifası istendi. İstifaların devam edebileceği belirtiliyor.

Genel merkez yönetimi, 30 Mart yerel seçimlerinde yeterli performansı göstermediği gerekçesiyle bugüne kadar 15 il başkanının istifasını istedi.

Son iki ay içerisinde istifa eden il başkanları arasında Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi büyük illerin yanı sıra Bartın, Kırıkkale, Tekirdağ, Hatay, Kars, Bolu, Nevşehir, Şırnak, Mersin, Iğdır, Ardahan ve Yalova bulunuyor.

Adana il başkanı da ocak ayında istifasını vermişti.

Kulislerde, istifa sayısının artabileceği ve 40'a yakın il başkanının daha değiştirilebileceği konuşuluyor.

İl başkanlarının yanı sıra ayrıca, çok sayıda ilçe başkanının da istifa edeceği belirtiliyor.

AK Parti'de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de değiştirilerek yerine Süleyman Soylu getirilmişti.

ETİKETLER

akpistifateşkilatlaryapılanma15 istifaseçimleril başkanları30 mart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24