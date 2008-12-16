'AKP il, Bektaşi mezarlığı üzerine inşa edildi'

AKP’nin İstanbul Sütlüce’deki yeni il binasının, Bektaşi Mezarlığı’nın üzerine inşa edildiği ve temel kazılarında bulunan mezarların da yok edildiği öne sürüldü



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in, “elinde şok belgeler olduğunu” belirttiği, AKP’nin Sütlüce’deki yeni il binasıyla ilgili olarak Star TV’de önemli iddialarda bulunuldu.

AKP il binasının temel kazılarında bulunan mezarların yokedildiğini öne süren Alevi Bektaşi Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Güvercinlioğlu, iskeletlerin görüntüsünü kameraya çektiğini söyledi.



İddialara göre, Sütlüce’deki AKP il binası, bir Bektaşi Mezarlığı üzerine kuruldu. Alevi Dernekleri yetkilileri, imara açılarak satılan bu bölgeyle ilgili dava açtıklarını, arsanın satılmasına tepki gösterdiklerini anlattılar.



İskeletler dikkat çekti



Alevi Derneklerinin, inşaat çalışması sırasında çektikleri ve tahrip edildiğini öne sürdükleri görüntüler de ekrana getirildi. Kameraya alınan görüntülerdeki iskeletler dikkat çekti.

Tarihi mezarların da inşaat çalışması sırasında yok edildiği iddia edildi.

Haliç’i karşıdan gören İstanbul’un en güzel yerine kurulan AKP il binası ile ilgili olarak, inşaat çalışmalarına karşı geçmişte hukuki mücadele başlattıklarını da vurgulayan dernek yetkilileri, “Hatta, mahkeme kararıyla kazı yapıp, Alevi dedelerinin kalan mezarlarını kurtarmaya çalıştık. Buradan alınan kemikler de toplanarak, başka yere taşındı” diye konuştular

