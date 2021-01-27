AKP il başkanlığı adaylığını açıklamak için düzenlediği toplantıları polis bastı: Kimden korkuyorsunuz, Erdoğan'ın hamalı olacağım

AKP Trabzon İl Başkanlığı için adaylığını açıklamak isteyen Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya'nın düzenlediği iki toplantı da emniyet güçleri tarafından Koronavirüs kuralları ihlal edildiği gerekçesiyle basıldı. Duruma tepki gösteren Kaya, "Kimden korkuyorsunuz? Ben Erdoğan'ın hamalı olacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre; Trabzon İli Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya AKP Trabzon İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.

Metin Kaya, geçen yıl kasım ayında bir otelde basın toplantısı düzenleyerek il başkan adayı olduğunu açıklamak istemiş; ancak Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi kurallarını ihlal ettiği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun "kapalı alanda toplantı yapılamaz" kuralına uymadığı gerekçesiyle basın toplantısı engellemişti.

"Sürekli bir engelleme var"

Metin Kaya dün de adaylık süreciyle alakalı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlemek istedi. Bu kez de basın toplantısı valilik tarafından iptal edildi. Bunun üzerine cemiyet önünde açıklama yapan Kaya, "Aday olduğumu bir türlü açıklayamıyorum. Bugün basın toplantısı yapacağım cemiyette basın toplantısı yapmama izin vermediler. Sürekli bir engelleme var. Kimden korkuyorsunuz. Benim arkamda vekiller yok, bakanlar yok. Ben neden sokak ortasında toplantı yapayım. En lüks oteli seçtim engellendim, burada da engellendim" dedi

"Erdoğan'ın hamalı olacağım"

Kaya sözlerine şu şekilde devam etti:

"Delege sayısı 500, elimde 242 delege imzası var. Ben sadece ihale alma mekanizmasında yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım. O olmazsa evinizden çıkmaya cesaret edemezsiniz. Ben sizin yüzünüzden yönetim listemi açıklayamıyorum. Herkesi tehdit ediyorsunuz. Erdoğan direkt veya dolaylı yoldan 'Çekil' demediği sürece varım."