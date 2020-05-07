AKP İl Başkanı: Mermi gösteren adamın partimizde işi olamaz, ihraç talebiyle disipline sevk edildi 

AKP İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP'lileri mermi fotoğrafıyla tehdit eden AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç'ün ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Şenocak, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuya ilişkin, "Mermi gösteren adamın partimizde işi olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

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Hakan'ı arayan Şenocak, “Bu şahsın AK Parti üyesi olduğunu tespit ettiğimiz anda o paylaşım yapılır yapılmaz tepki gösterdik. Hemen harekete geçtik. Şahsı kesin ihraç istemiyle disiplin kurulumuza sevk ettik. Yasal olarak takip edilmesi gereken süreçtir bu. Bundan önceki uygulamalarımızdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim: Bu tür kişilerin bizim partimizde yer almaları mümkün değildir. Tehdit etmek, kurşun göstermek... Bizim siyaset anlayışımızda yer alamaz. Milyonlarca üyesi olan bir siyasi partide üyelerden biri böyle bir davranış içine girmiş olabilir. Bu başka partilerde de olabiliyor. Önemli olan bizim parti olarak o şahsa yönelik tutumumuz. Hiçbir tereddüde kapılmadan anında tavrımızı gösterdik.” ifadesini kullandı.

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