AKP İl Başkanı hakkında yakalama emri

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından açılan ihaleleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirdikleri gerekçesiyle mahkemeden aldığı izinle aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki bazı memurlar ile işadamlarının telefonlarını dinlemeye aldı.



Polis, dinlemenin ardından ‘Zıpkın’ adını verdiği operasyonla 14 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise, kalem şeklinde 1 tabanca, ruhsatsız tabanca, kuru sıkmadan bozma 2 tabanca, 6 şarjör, 161 mermi, 9 milimetre çapında 20 gaz fişeği, kalem tabancaya ait 15 fişek, 2 senet, 1 senet fotokopisi, kaşe ve firmalara ait fiyat teklif mektupları ele geçirildi.



Operasyon kapsamında AKP Batman İl Başkanı Ömer El, tutuklanan zanlılardan Ferdi Özdemir ile yaptığı görüşme polis tarafından kaydedildi. Özdemir, El'i arayarak, “Şıh ile görüşsen iyi olur. Onunla işimiz var. Konuşup bizi ara” dediği, El'in de “Tamam görüşüp size arayacağım. Merak etmeyin” karşılığını verdiği bildirildi.



Batman Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 14 zanlı dün gece adliyeye sevkedildi. Zanlılardan Hayyam Özdemir, Sermet Özdemir, Ferdi Özdemir, Mahmut Özdemir. Atilla Kaylan, Erdal Vural, ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görevli Edip Dursun, ‘İhaleye fesat karıştırarak, haksız yere kazanç sağlamak' suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda adı geçen AKP İl Başkanı Ömer El'in de aralarında bulunduğu 4 zanlı hakkında yakalama emri çıkardı. Malatya’da bulunan AKP İl Başkanı Ömer El, kendisini arayıp, zor durumda olan bir kişinin yardım istediğin bu kişi ile telefon görüşmesini yaptığını söyledi. El, “Arandığımı Cumhuriyet Savcılığı'ndan öğrendim. Pazartesi günü Batman’a giderek Cumhuriyet Savcılığı’na ifade vereceğim” dedi.

