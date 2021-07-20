AKP İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan'dan Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmemesini eleştirenlere: Bu şehirden gidin!

AKP Elazığ İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rize’deki sel felaketi sonrasında etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurması sonrasında 6.8’lik depremde Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmemesini eleştiren siyasetçilere ve gazetecilere “Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin!” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’daki programında, Rize'deki sel felaketi sonrasında etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini söylemişti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından, Elazığ’da muhalefet partileri yöneticileri “Malatya ve Elazığ üvey evlat mı?” diye tepki gösterdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Elazığ sahipsiz bir şehir buradan Elâzığ’a haykırıyorum” demişti.

AKP Elazığ İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, siyasetçilerin ve gazetecilerin bu konudaki açıklamalarının ardından dün, sosyal medya hesabı Facebook’ta bir paylaşım yaptı.

Tan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Rize afet bölgesi ilan edilmiş ama Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sadece Rize de heyelan olan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Rize'nin tamamı afet bölgesi ilan edilecekmiş gibi algı yaratmak istemenizin kime ne faydası var acaba?

Gelelim afet bölgesi muhabbetine yine siz çok iyi biliyorsunuz ki afet bölgesi ilan edilen yerin tamamen taşınması gerektiğinin ve o bölgenin tamamen boşaltılması gerektiğinin gerekli olduğunu Sayın Milletvekilimiz Metin Bulut başta olmak üzere bütün Vekillerimiz defaten anlattılar.

Bizim de Elazığ'ı başka bir yere taşıma ihtimalimizin olmadığını sizin de çok iyi bilmenize rağmen devlet ayrımcılık yapıyor algısı yaratmak istemenizde ki asıl niyetin ne olduğunu merak edenlerdenim. Rabbim elini vicdanına koymayıp insanlar arasında fitne çıkaran bu kişilerden bütün bunların hesabını sorsun!”