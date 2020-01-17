'AKP İktidarının Hak İhlalleri Enkazı' raporu: 875 çocuk öldü!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002 ile 2019 yılları arasında Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerini ortaya koyan, ‘AKP İktidarının Hak İhlalleri Enkazı’ isimli bir rapor hazırladı. Raporda, yurttaşların ‘yargısız infaz, dur ihtarına uymama, rastgele açılan ateşler, faili meçhul cinayetler, yasadışı örgüt saldırıları’ gibi çok sayıda sebepten ötürü yaşam haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Rapora göre, Türkiye’de son 17 yılda yaşam hakkına yönelik yoğun ihlaller yaşandığı, bu nedenden ötürü 41 bin 694 kişinin yaşamını yitirdi. Ölenlerin 875’inin ise çocuk olduğu açıklandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, raporda, devletin, insan haklarının korunması, eksiksiz hayata geçirilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesinin temel sorumluluğu olduğu ancak istatistiklere göre bunun gereğini yerine getirmediğine dikkat çekildi.

İhlallerin yeterince cezalandırılmaması nedeniyle artarak sürdüğünün de altının çizildiği raporda öne çıkan tespitler şöyle: