CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Başbakan Binali Yıldırım’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’un "kontrollü darbe" olabileceğine ve AKP’de 180 Bylock kullanıcısı milletvekili bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerine gösterdiği tepkiye yazılı açıklaması ile yanıt verdi.

15 Temmuz'u aydınlatmak için Meclis'te kurulan komisyonla ilgili çarpıcı ayrıntılar veren Çıray, “AKP iktidarının 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılması gibi bir niyeti yoktu. 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarının açık-örtülü yollarla baltalanmasına tüm çıplaklığıyla şahit olduk” dedi.

"Yıldırım'a ByLock ve Eagle kullanan siyasetçileri sorduk cevap gelmedi"

Komisyonda yanıtlarını alamadıkları sorulara Başbakan Binali Yıldırım'dan da hâlâ cevap gelmediğine dikkat çeken Çıray, “Hain terör şebekesi FETÖ’nün kendi iç iletişimin sağladığı ByLock ve Eagle adlı şifreli yazılımları kullanan siyasetçiler, özellikle eski/yeni milletvekili, bakan, belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarının kimler oldukları’ sorusunu yanıtlandırmasını istedik. Bununla da yetinmedik aynı önergenin ikinci sorusunda bu gruba giren tüm aktörlerin o geceki ‘uçuş planları ve HTS raporları nedir?’ diye sorduk. Ama maalesef Sayın Yıldırım bu sorularıma Anayasal süresi içinde cevap vermedi, hâlâ da vermiş değil” dedi.

“Cumhurbaşkanı komisyona verdiği desteği çekti”

Araştırma komisyonuna giden süreci de anlatan Çıray’ın yazılı açıklaması şöyle:

Değerli Genel Başkanımız kendisinin de aynı görüşte olduğunu ve CHP’nin bunun için hemen harekete geçeceğini belirtti. Gerçekten de öyle oldu ve ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi içinde tarihsel bir fonksiyon icra edeceğine inandığım bu komisyonda arkadaşlarımla birlikte yer aldım. 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonunun tarihsel fonksiyonunu icra edebilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Ancak bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanı verdiği desteği çekti. AKP'nin 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılması istemediğine dair emareler ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, Komisyonumuzun daha çalışmalarına henüz başladığı sıralarda Devlet Bahçeli’nin MHP Meclis Grubunda bizi şu anki referandum sürecine sokan konuşmasıyla tescillendi. AKP iktidarının 15 Temmuz’un gerçekten aydınlatılması gibi bir niyeti yoktu. 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonun çalışmalarının açık-örtülü yollarla baltalanmasına tüm çıplaklığıyla şahit olduk. Böyle davrananlar şimdi kontrollü darbe gibi ibarelerden rahatsızlık duyuyorlar. Buna hakları var mı?”

Aytun Çıray açıklamalarına şöyle devam etti:

“Biz bu acı gerçeği yaşayarak gördüğümüz için 15 Temmuz’un aydınlatılması için Meclis’in bize sunduğu anayasal imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalıştık. Komisyonda cevaplarını almamızın engellendiği soruları Anayasanın ve Meclis İçtüzüğünün Türk Milletinin temsilcileri olarak bize tanıdığı haklar çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım’a iki ayrı tarihte yazılı olarak sorduk. 23 Kasım 2016 tarihli ilk yazılı soru önergemizde –ki orijinal metnin kopyasını ekte sizlerin bilgisine sunuyorum- sayın Binali Yıldırım’dan Komisyonumuzun bu doğrultudaki taleplerinin karşılanmadığını belirterek ‘hain terör şebekesi FETÖ’nün kendi iç iletişimin sağladığı ByLocke ve Eagle adlı şifreli yazılımları kullanan siyasetçiler, özellikle eski/yeni milletvekili, bakan, belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarının kimler oldukları’ sorusunu yanıtlandırmasını istedik. Bununla da yetinmedik aynı önergenin ikinci sorusunda bu gruba giren tüm aktörlerin o geceki ‘uçuş planları ve HTS raporları nedir?’ diye sorduk. Ama maalesef sayın Yıldırım bu sorularıma Anayasal süresi içinde cevap vermedi, hâlâ da vermiş değil.

Binali Yıldırım’ı adeta ‘yavuz hırsız’ konumuna sokan ikinci bir yazılı soru önergem daha var. 16 Aralık 2017 bu önergede –ki bunu da orijinal kopya olarak ekte bilginize sunuyorum- Sayın Binali Yıldırım’a Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 15 Temmuz konusunda medyaya yansıyan savcılık ifadesinden hareket ederek Akar’ın ifadesinde 15 Temmuz’un önde gelen şüphelilerden Mehmet Dişli’nin ‘şüpheli savunmasındaki çelişkilerin nedenlerini Hulusi Akar’a sordunuz mu?’ sorusunu yönelttim. Bu önergedeki ikinci sorum Mehmet Dişli sözkonusu şüpheli ifadesinde olay akşamı Çankaya’ya Hulusi Akar’la birlikte sizin talimatınız üzerine gittiğini söylemesiyle ilgiliydi. Sayın Başbakan’a bu ifadenin doğru olup olmadığını sordum. Ancak bu önergemin de akıbeti de tıpkı ilk önergem gibi cevapsızlık oldu.’