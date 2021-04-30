"AKP iktidarında 62 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı, 300 milyon metrekare Hazine arazisi ihaleyle satıldı"

Özelleştirilen kamu taşınmazlarını raporlaştıran CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 19 yılda 62.3 milyar dolarlık özelleştirme yaptığını belirttiği AKP iktidarının, ihaleyle sattığı Hazine arazileri 300 milyon metrekareye ulaştığına dikkati çekti.

“Halkın fabrikalarını, sanayi tesislerini ‘özelleştirme’ diyerek bir bir sattılar, gelen 62 milyar doları tükettiler. Ellerinde satılacak varlık kalmayınca Hazine arazilerine yöneldiler. AKP’nin milyonlarca metrekarede haraç mezat yaptığı satışlar yağmadır, talandır” diyen CHP’li Bingöl, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Arsa ve arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor” sözlerini anımsatarak “Bedel gerekiyor’ dedikleri, yandaşlarının ceplerine giren milyonlardan başkası değil” dedi. Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, Bingöl’ün açıklamaları şöyle:

Hisselerden 39 milyar dolar

"Türkiye’de 1986’da başlayan özelleştirme sürecinde 2021’ye kadar 70 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. 2002’ye kadar geçen 16 yılda 8 milyar dolarlık özelleştirme işlemi tamamlandı. AKP iktidarının 19 yılında ise özelleştirme miktarı 62.3 milyar dolara ulaştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerine göre, 400’e yakın kuruluşun özelleştirme adı altında sermayelerindeki kamu payları satıldı. 1986’dan 2019’a kadar yapılan 46 milyar dolarlık satışın 39 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti.

Hazine Bakanlığı’na bağlı ÖİB tarafından Resmi Gazete’de yer alan “Yatırımcıya Duyuru” adı altında arazi satışları sürüyor. 2021’in ilk dört ayında 11 ayrı günde özelleştirme kararları yayımlandı. Geçmişte özelleştirilen 75 arazinin satışı da onaylanarak büyüklükleri 861 bin 898 metrekareye ulaştı. Büyük kısmı turizm bölgelerindeki arazilerin satışından 798 milyon 59 bin 500 TL gelir elde edildi.

2005-2020 arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre toplam 309 milyon metrekare genişliğinde 72 bin 53 adet taşınmaz satışı yapıldı. Kurumlara yapılan devirler, trampa (takas), hibe ve teşviklerle elden çıkarılan alan ise 1.5 milyar metrekareye ulaşıyor."