'AKP iktidarı, Müslüman bir ülkeyi Amerikan askerleriyle birlikte işgal etmeyi planlıyor'

17 Aralık sonrası AKP'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimini devirmek gibi bir görevi asla olamaz. Türk askeri, başka bir ülkede rejim değişikliği için kullanılamaz ve yurt dışına gönderilemez. Aksine bir tutum, her şeyden önce uluslararası hukukun kaba bir ihlalidir ve ciddi hukuki sonuçlar doğurur” dedi.

Özdalga’nın yazılı açıklaması şöyle.

AKP iktidarı şimdi Türk ordusunu, Şam'daki rejimi devirsin diye Suriye'de Amerikan askerleriyle birlikte savaşmaya göndermek istiyor.. Türk askeri, başka bir ülkede rejim değişikliği için kullanılamaz ve yurt dışına gönderilemez.. AKP iktidarı, Müslüman bir ülkeyi Amerikan askerleriyle birlikte işgal etmeyi ve orada savaş yapmayı planlıyor. AKP'nin bu korkunç siyasetini Türk halkı da Ortadoğu halkları da kabul etmez.

Suriye'de Esed rejiminin dışarıdan askeri müdahaleyle devrilmesi, AKP iktidarının Ortadoğu siyasetinin ana unsuru hâline geldi. Bu hedefi benimsemesi için, şimdi Amerika liderliğindeki koalisyonu tahrik ediyorlar. Eğer ikna edebilirlerse Türk ordusunu, Şam'daki rejimi devirsin diye Suriye'de Amerikan askerleriyle birlikte savaşmaya göndermek istiyor.

AKP'nin komşularla sıfır sorun siyasetinden komşu ülkedeki rejimi savaş yaparak devirmek gibi bir uç noktaya savrulması ibret verici bir düşüş. Bu savruluşun hiç bir makul açıklaması yok.

IŞİD gibi fanatik örgütleri ortaya çıkaran, on yıllardır Batılı ülkelerin bölgede izlediği yanlış politikalar ve Amerika'nın yakın dostu bazı Arap ülkelerin koruyup büyüttüğü aşırı ideolojiler. Bu örgütler şimdi kendini besleyenlere karşı saldırıya geçmiş durumda. Buna karşılık AKP iktidarı, Müslüman bir ülkeyi Amerikan askerleriyle birlikte işgal etmeyi ve orada savaş yapmayı planlıyor. AKP'nin bu korkunç siyasetini Türk halkı da Ortadoğu halkları da kabul etmez.

Amerika'nın hava bombardımanıyla başlattığı harekâtta başarı elde etmesi mümkün değil. Ya geri çekilecek, ya da kara savaşı için asker göndermek zorunda kalacak. Ancak o durumda Rusya ve İran seyirci kalmayacak. Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi, Amerika bu savaşı da kaybedecek. Amerika ciddi riskleri görüyor ve Türk askerini kullanmak istiyor. Türkiye'nin ve Türk askerinin bu savaşta yeri yok.

Eğer Esed rejimi devrilirse, yerini alacak bir muhalefet olmadığı için, tıpkı Libya'da olduğu gibi, bugün olduğundan daha korkunç bir kaos ve kan deryası ortaya çıkacağı neredeyse kesin. Böyle bir ortamda, IŞİD ve Nusra Cephesi gibi aşırı örgütler daha da güçlenecek.

Şu anda adına ılımlı denilen Suriye muhalefetinin son derece yetersiz olduğunu AKP iktidarı da biliyor. O nedenle, yabancı ülkelerin güdümünde yeni bir muhalefet yaratmayı planlıyorlar. Dışarıdan besleme yapay bir muhalefet ve dışarıdan askeri müdahaleyle rejim değişikliği, AKP'nin Suriye politikasını oluşturuyor. Bu maceraperest siyaset devam ederse, AKP'nin muhteris ama yeteneksiz liderleri maalesef Türkiye'ye ağır bedeller ödetecek.