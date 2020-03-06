AKP iktidarı döneminde 11 milyar liralık kamu zararı oldu

Kamu idarelerini denetlemenin yanı sıra “hesap yargısı” olarak da görev yapan Sayıştay’ın 18 yıllık AKP iktidarları boyunca tespit ettiği kamu zararı tutarı 10.8 milyar TL oldu.



Sayıştay Başkanlığı’nın faaliyet raporlarında yer alan bilgilere göre, denetçilerin kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olmadığı tespitleri yargılaması yapılmak üzere sekiz ayrı yargı dairesine iletildi. Raporlarla ilgili yapılan yargılamalar sonucu alınan kararlar Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından kesinleştirildi. 2019 yılı sonunda kesinleşen 18 yıllık zarar tutarı 10.5 milyar TL, 34.5 milyon Dolar ve 103 bin Avro oldu.



BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre bu sürede Sayıştay’da yargılaması tamamlanan 261 dosya ile ilgili olarak da savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu.



6 milyar lirası yap işlet devret modeli ile yapılan otoyol projelerinden kaynaklanan ve 2011 yılında hükme bağlanan kamu zararının yıllar itibarıyla dağılımı şöyle:

2002: 9 milyon 930 bin lira,

2003: 39 milyon 806 bin TL,

2004: 46 milyon 740 bin TL,

2005: 102 milyon 6 bin TL,

2006: 39 milyon 894 bin TL,

2007: 18 milyon 458 bin TL,

2008: 73 milyon 103 bin TL ve 12 milyon 969 bin Dolar,

2009: 126 milyon 44 bin TL, 14 milyon 700 bin Dolar, 97 bin 310 Avro,

2010: 745 milyon 127 bin TL, 4 milyon 88 bin Dolar, 5 bin 9 Avro,

2011: 6 milyar 108 milyon TL, 2012: 146 milyon 116 bin TL, 2013: 181 milyon 259 bin TL.

2014 yılından itibaren yapılan bir değişiklikle sorumlulara yargılama öncesi zararı ödeme şansı verildi. Bunların bir bölümü tahsil edildi, diğerleri için ise yargı süreci başlatıldı. 2014 sonrası ortaya çıkan zararın bilançosu da şöyle:



2014: 95 milyon 494 bin TL yargılama öncesi tazmin, 94 milyon 656 bin TL zarar.



2015: 46 milyon 366 TL yargılama öncesi tazmin, 835 milyon 682 bin TL zarar.



2016: 38 milyon 801 bin TL yargılama öncesi tazmin, 309 milyon 333 bin TL zarar.



2017: 50 milyon 435 bin TL’si yargılama öncesi tazmin, 119 milyon 824 bin TL zarar



2018: 894 milyon 28 bin TL ve 2 milyon 305 bin ABD Doları yargılama öncesinde tazmin, 127 milyon 539 bin TL zarar.



2019: 44 milyon 633 bin TL ve 19 bin 304 Dolar yargılama öncesi tazmini. 183 milyon 888 bin TL, 524 bin 249 dolar zarar.