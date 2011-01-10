'AKP iktidardan gitmemek için şiddet uygulayacaktır'

T24- Roman Çalıştayı için gittiği Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “AKP iktidardan gitmemek için her tür baskıyı ve şiddeti uygulayacaktır. Baskı nereden gelirse gelsin, tüm baskılara direneceğiz” diye konuştu.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “AKP kendisini, iktidardan gitmeyecek şekilde programlamış bir partidir. Gitmemek için her tür baskıyı ve şiddeti uygulayacaktır” dedi. Hürrriyet gazetesinde yayyımlanan haber şöyle:



Türkiye Roman Çalıştayı’na katılımı öncesinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlediği basın toplantısında Ak Parti’ye yönelik “Şiddet uygulayacak” iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki süreçte insanların nasıl mağdur edilip haksız yere mahkum edildiklerini de göreceksiniz, yandaş yargıçları, savcıları, baskıları göreceksiniz. O baskılar artacaktır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:



AKP’nin ‘Şimdiye kadar onlar bizi fişliyordu, şimdi biz onları’ diyen milletvekili, ‘Hizbullah üyelerinin tahliyelerinin arkasında Yargıtay var’ diyor. Önümüzdeki seçimlerde AKP ile derin devlet hesaplaşacakmış. Hangi derin devlet, kozmik odasına girilen derin devlet mi? AKP bu ülkenin neresine girmedi? Baskı nereden gelirse gelsin, tüm baskılara direneceğiz. İçişleri Bakanına, Sayıştay’ın soruşturma açılmasını isteyerek Bakanlığa gönderdiği kaç dosya için soruşturma izni verildiğinin sorulması gerekir. Tam bir kapalı kutu. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk mezarlığıdır.





Kayseri’de baro susuyor



Kayseri’deki iddialarla ilgili olarak bazı sivil toplum örgütleri gazete ilanı veriyor. Kayseri Barosu susuyorsa, olaya ortak demektir. Orada hukukçular varsa adam gibi dosyalara baksınlar. Orada parayla insanları bir araya getirip gazetelere ilan verecekler; bunlar ahlaki değil. Bu kuruluşlar kendilerine dönüp baksın. Onlara ‘Sivil toplum’ denmez, ‘İktidar yandaşı sivil toplum’ denir. Kendilerini kapatsınlar, AKP’nin yan kuruluşu olarak açılsınlar.





Romanlara sahip çıkacağız



Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Roman Platformu Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada ise “Atatürk, ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ diyor. Roman kardeşlerimiz kimsesiz kaldılar. Ama biz sizin kimseniz olacağız. Size sahip biz çıkacağız” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bizim ‘Gidelim açılım yapalım’, arkası fiyasko; böyle bir anlayışımız yok. Verdiğimiz sözü tutarız. Sizin önce yerleşme sorununuzu çözmeliyiz. Kendi kültürünüzü yaşatabileceğiniz yerleşim yerleri kurmamız lazım. Sizin müziğinizle tüm Türkiye oynuyorsa bu bizim kültürümüzdür. Bana, ‘Kürt, Roman, Çerkez lafını neden kullanmıyorsun’ diye soruyorlar. Biz insanız arkadaşlar, ister Roman ister Kürt olalım, bizler bu güzel coğrafyada yaşıyoruz.”





Çeribaşı Kemal



Roman dünyasının önemli müzisyenlerinden “Kobra Murat” lakaplı Murat Divandiler’in “Kemal Kılıçdaroğlu ayağımıza geldi, romanların hatırı var” anonsuyla kürsüye gelen Kılıçdaroğlu’nu, Roman Platformu Üst Kurul Başkanı “Çingene Demir” lakaplı Demir Duygun temsili olarak çeribaşı seçti. CHP lideri, Kobra Murat’ın diktiği çeribaşı yeleğini giydi. Kılıçdaroğlu’na roman kıyafetleri ile birlikte körüklü çizme de armağan edildi.





Deve güreşi izledi



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’ın Germencik İlçesi’nde deve güreşlerini bir süre izledi. Başına kasket takıp, omzuna poşu örten CHP lideri ikram edilen deve etinden yapılma sucuğun tadına baktı. Güreşlerde ’Kılıçdaroğlu” adı verilen deve, sırası gelmediği için güreştirilemedi.









