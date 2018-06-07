"AKP iktidar olduğunda buzdolabı varmış ve 774 TL'den satılıyormuş, 16 senede yüzde 145 zam gelmiş"

İktisatçı Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP iktidarı öncesinde Türkiye’de birçok evde buzdolabı ve fırın bulunmadığı açıklamalarının aksine 2002 yılında ülkede buzdolabı olduğunu ve fiyatının 774 TL olduğunu, aradan geçen zamanda da yüzde 145 zamanlandığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sönmez, “Bakın ne buldum çocuklar! AKP iktidar olduğunda buzdolabı diye bir şey varmış ve -sıkı durun- 774 TL'den satılıyormuş. AKP döneminde her yıl ortalama %7 dolayında zam görmüş buzdolabı ve bugünkü fiyatı 1897 TL. Geçen yıla göre %28 zamlanmış. Demek ki AKP döneminde % 145 zam” ifadelerini kullandı.