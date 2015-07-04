'AKP, iki yıldan az yaşayacak bir koalisyon istemiyor'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanlık Divanı oluşumunun tamamlanmasının ardından hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak ve koalisyon süreci başlayacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, geçmiş dönemlerdeki koalisyon hükümetlerini inceleyen AKP kurmayları, çalışmalarını uzun ömürlü koalisyona yönelik olarak yapıyor. Bu doğrultuda oluşan genel kanaate göre Başbakan Davutoğlu, partilere yapacağı ziyarette, 4 yıllığına görev yapacak hükümetin çeşitli gerekçelerle yıkılmasını önlemek için en az 2 yıllık süreci tamamlaması yönünde hassasiyet ortaya koyacak.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre AKP kulislerinde konuşulan koalisyon planları şöyle:

‘Yoksa sıkıntı yaşanır’

2 yıldan fazla sürmeyecek koalisyon formülüne sıcak bakmayan, en az 2 yılı garanti gördüğü koalisyon modeline yoğunlaşan AK Parti kurmayları, 'zayıf hükümet' görüntüsüyle ülkeye sağlıklı hizmet edilemeyeceğini düşünüyor. Özellikle Suriye başta olmak üzere Türkiye'yi dış politikada zor bir dönemin beklendiğini kaydeden AK Parti'liler, böyle bir süreçte her an seçime gitme ihtimali olan bir hükümet modeliyle sıkıntıların yaşanabileceği dile getiriyor.

‘Dev projeler için’

Edinilen bilgilere göre, genel merkezde kurulan koalisyon komisyonları CHP ve MHP'nin söylemlerini detaylı biçimde masaya yatırıyor. Kurulması düşünülen koalisyon hükümetinin 'uzun ömürlü' olması talep edilecek görüşmelerde, yürütülen dev projelerin bu sayede hizmete sokulacağı tespiti yapılıyor. Geçmişteki koalisyonların kısa ömürlü oluşunun Türkiye'yi frenlediği kaydedilirken, kurulacak bir koalisyonda da bu hassasiyetin vurgulanacağı ifade ediliyor. Bu nedenle, koalisyonda uzlaşmazlıklar yaşanırsa dahi, en az 2 yıllık sürecin mutlaka tamamlanması istenecek.

‘Hele bir görüşelim’

İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün TBMM Başkanı Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Buradaki açıklamasında 'erken seçim' iddialarını doğru bulmadığını belirten Davutoğlu, “Bir yola çıktınız mı alternatif çıkışları düşünmemek lazım. Bizim şu andaki hedefimiz koalisyon kurmak. Zihinde bu yoldan sapma olması halinde o yolda ilerlemek mümkün olmaz. Önce istikametinizi düzgün tutarsınız, ilkenizi doğru oturtursunuz, yolda ilerlersiniz ama o yolda sizinle birlikte yürüyecek bir ortak bulamazsanız işte o zaman (erken seçim) düşünülmeye başlanır. Daha görüşmeden 'böyle bir ortak yok' demek de muhataplara haksızlık olur. Bütün parti liderleriyle görüşeceğiz, birlikte bir çözüm bulma çabası içinde olacağız” dedi.

‘İlk turda olmaz’

Koalisyon görüşmelerinin ilk turunda hiçbir şeyin belli olmayacağını ifade eden Başbakan, “İlk turda görüşmede netice alınır diyen çok kolaycı bir yol seçmiş olur, 'ilk turda bu iş biter' diyen de reddetmeye şimdiden hazır anlamına gelir. Bir tur yaparız, kanaatlerimizi paylaşırız, ilkesel tutumlarımızı karşılaştırırız. Sonra herkes kendi ekibiyle, kendi parti gruplarıyla istişare eder, daha sonra ikinci bir turda durum daha netleşir. Hangi partinin koalisyona daha yakın olduğu konusunda bizim de zihnimizde bir tablo, resim ortaya çıkar” diye konuştu.