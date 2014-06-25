'AKP, İhsanoğlu'na kiralanacak binaların sahiplerine baskı yaptı' iddiası

CHP ve MHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçim kampanyasını yürütecek komisyonda bulunan MHP Milletvekili Ruhsar Demirel, İhsanoğlu'nun Ankara'daki seçim çalışmalarını yürütecek binayı bulmakta yaşadıkları sorunları anlattı. Demirel, bina sahiplerine hükümetten gelen baskılardan dolayı, uzun süre bina kiralayamadıklarını öne sürdü.

CHP'li Erdoğan Toprak ise seçim kampanyasının bağışlarla yürüyeceğini hatırlatarak, bağış üst limitinin 9 bin 80 TL olduğunu söyledi. Toprak, ayrıca İhsanoğlu'nun miting yapmayacağını, halk ile birebir temaslarda bulunacağını bildirdi.

Zaman'dan Selçuk Kapuci'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP ve MHP tarafından çatı aday olarak gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek verecek komisyondaki CHP'li Erdoğan Toprak ve MHP'den Ruhsar Demirel, Ankara'daki seçim ofisinde basın toplantısı düzenledi. İki vekil, seçim kampanyasının nasıl yürüyeceğini anlattı.

MHP'li Ruhsar Demirel, genel başkanların talimatı ile ekip ile çalıştıklarını belirterek, İhsanoğlu'nun ismi açıklandıktan sonra diğer partilerin de komisyona üye vermek için ismin belirlendiğini açıkladı. Türkiye'nin ihtiyacı olan bir cumhurbaşkanını topluma takdim etmek, topluma kazandırmak için çabaladıklarını anlatan Demirel, toplumun aklı selimle yönlendirilmesi adına, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

'Siyasi parti başkanları ziyaret edilecek'

Erdoğan Toprak da İhsanoğlu'nun yarından itibaren siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edeceğini bildirdi. Toprak, "Genel başkanların yapacağı destek açıklamasından sonra bu komisyonun sayısı daha da artacak. Bunun ön mesajlarını almış durumdayız. Bu kurum seçim sürecince planlamayı yapacak. İletişimi güçlendirecek." dedi.

İhsanoğlu'nun finansmanını bağışlara bağlı olarak yapacaklarını da hatırlatan Toprak, diğer adayların da kendi konumlarından dolayı bu imkânları kullanmasından yana olduklarının altını çizdi.

Kampanya ile ilgili basına haftalık programların verileceğini de aktaran Toprak, "Siyasi partiye genel başkan seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz. Oraya gelecek cumhurbaşkanı 2015 seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı, kaygısı olmamalı. Tarafsız olmalı." diye konuştu.

'AKP randevu vermedi'

Demirel de İhsanoğlu'nun 10 Ağustos'a kadar olan planının hazırlandığını bildirdi. Uzlaşı adayının, her siyasi partiden randevu talep ettiğini de aktaran Demirel, "O siyasi partilerden bazılarından henüz randevu teyidi alınamadı. Bunların içinde AKP de var." diye ifade etti. Demirel, İhsanoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaret edeceğini bildirdi.

İhsanoğlu'nun miting yapıp yapmayacağını sormaları üzerine de Toprak, cumhurbaşkanı adayının gidebildiği yere kadar gideceğini, ulaşabildiği yere kadar ulaşacağını, mitinglerden daha ziyade halkla birebir temas yapacağını aktardı. Yurt dışı programlarının da olacağını belirten Toprak, bu planlama içerisinde değerlendirmelerin de yapılacağını anlattı.

'Parti başkanları ile ihsanoğlu'nu göremeyeceksiniz'

"Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile ortak bir programları olacak mı?" sorusuna ise Toprak, "İhsanoğlu'nu biz parlamentoda sayımız olduğu için biz aday gösteriyor olabiliriz. Ama unutulmamalıdır ki bu büyük uzlaşının eseri. Bugün bile desteğini açıklayan partiler var. O partilere haksızlık olur. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile birlikte İhsanoğlu'nu görmeyeceksiniz. Çünkü İhsanoğlu, tarafsızlığı noktasında cumhurbaşkanlığı makamının böyle bir konumu var. Biz siyasi partinin kontrolünde genel başkan ile yan yana bulunmasını doğru bulmuyoruz." şeklinde cevap verdi.

'İhsanoğlu neyi takdir ederse o olacak'

İhsanoğlu'nun kampanyasının ana hatlarının ne olacağının sorulması üzerine de Demirel, İhsanoğlu'nu siyasi partilere takdim eden partilerin temsilcisi olduklarını belirterek, programla ilgili detayların cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu'nun takdiri olduğunu açıkladı. Kendilerinin, İhsanoğlu'nun programlarını kolaylaştırmak için var olduklarını vurgulayan Demirel, "Cumhurbaşkanı adayı iradesinin üzerinde değiliz. Kendisi neyi arzu ederse, kendisine bir takım bilgileri aktarabiliriz. Sayın İhsanoğlu'nundur irade. Neyi takdir ederse o olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

'Bina bulmakta güçlük yaşandı'

Demirel, konuşmasında, bina bulmakta zorluk çektiklerini de kaydetti. Mal sahipleri ve mülk sahiplerinin binayı kiralamaktan imtina ettiklerini, hükümetten baskı gördüklerini kendilerine bildirdiklerini aktaran Demirel, "Bizim adayımız ortada. Hiçbir noktada geride kalınmış bir durum yok. Sayın İhsanoğlu'nun gerçekten profesyonel çalışan ekibi var. İstanbul'da bir haftadır hummalı çalışmalar var."

Genel başkanlara yapılacak sunumlarda neyin anlatılacağının sorulması üzerine de Demirel, İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı kampanyası ile ilgili sunumunun genel başkanlarla yapılacağını bildirdi.

En fazla 9 bin 80 lira bağış yapılacak

Toprak ise finansman konusunda şu ana kadar bir ihtiyacın yaşanmadığını, ihtiyacın bundan sonra olacağını bildirdi. Halkın desteğine güvendiklerini de aktaran Toprak, "Halkımızın gerekli katkıyı yapacağına inanıyoruz. Vekil arkadaşlarımızdan katkı verenler olabilir ama illa bunlar olacak da diyemeyiz. Bu kampanya başlayacak. Adaylık kesinleştikten sonra, hesap numaralarını kamuoyu ile paylayacağız. En fazla 9 bin 80 lira bağış yapılacak." diye konuştu. Toprak, Ankara'daki ofiste ayın 30'undan sonra çalışmaların yapılacağını da sözlerine ekledi.