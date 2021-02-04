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Politika

"AKP Iğdır İl Kongresi'nde rakip adayın başvurusu kabul edilmedi; salona polis çağrıldı"

04 Şubat 2021 21:14

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP Iğdır İl Kongresi'nde rakip adayın başvurusu nedeniyle salona polisin çağrıldığını ileri sürdü. 

 

Kaya,  "Rektörler seçimle gelsin..." diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini terörist ilan eden #AKP, kendi içinde de demokrasinin kırıntısına tahammülü yok! AKP #Iğdır İl Kongresinde rakip adayın başvurusu kabul edilmeyerek, salona polis çağrılmış. Tek adam, tek aday, tek ses!" yorumunu yaptı. 

Öte yandan AKP 7. İl Olağan Kongresinde, kongreye giren mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi.

Yıldırım Kayaakp ığdır
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