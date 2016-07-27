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Politika

AKP, idam cezasının geriye dönük işlemesi için formül arayışında

AKP, mütemadi suçlar üzerinde duruyor

27 Temmuz 2016 00:38

Hülya Karabağlı

AKP, son dönemde yüksek sesle dillendirdiği idam cezasını yeniden hayata geçirmek için formül arayışı içinde. 

İdam cezasının belirli bir tarihe kadar geriye dönük işletilmesi için yasalar taranıyor. Ceza hukukunda devam eden bir suçla durumu anlatan kesintisiz (mütemadi) suç değerlendiriyor. AKP’li  Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de  gazetecilerin idam cezasına ilişkin sorularına, “Bugün tartışılan konu düzlemde anayasal düzeni silahla değiştirmeye yönelik teşebbüsler, kasten tasarlayarak adam öldürmek, tecavüz. Bu üç suçla sınırlı olmak kaydıyla gelmesini uzun zamandır savunuyorum” dedi.

İdam cezasının geriye dönük işlemesinin mümkün olup olmadığı sorusuna ise,  birden fazla formül üzerinde durduklarını söyledi ancak ipucu vermedi.

Öte yandan AKP kulislerinde, darbe teşebbüsünün 17-25 Aralık’tan başladığı ve hâlâ sürdüğü yorumları yapılıyor.

 

Kesintisiz (mütemadi) suçlar nedir?

 

Kesintisiz (mütemadi) suçlar, ani suçlardan farklı olarak, aniden olan ve tükenen suçlar değildirler. Bunlar, suç oluşturan fiilin, failin davranışının sürekliliği yüzünden, zararlı veya tehlikeli durumu, kesintisiz olarak devam ettiren suçlardırlar. Gerçekten, bu suçlarda, ihlal, bir anda olup bitmemekte, zaman içinde, failin iradesi veya başka bir neden ile kesintiye uğrayıncaya kadar devam etmektedir.

Buradan, kesintisiz suçun varlığı için, iki şartın bulunması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

a. Failin davranışından gelen zararlı veya tehlikeli durum sürekli olma niteliği arzetmeli; yani bir anda olup bitmemeli, ama belli bir süre devam etmelidir.

b. Hukuka aykırı durumun her an yeniden kendini yenilemesi failin iradi davranışının aseri olmalıdır. Açıkçası, hukuka aykırılık, suç oluşturan fiilin yapılması ile birlikte kesintisiz olarak devam etmelidir. Bu demektir ki, fail, kendisinin yarattığı durumu, normal olarak, ortadan kaldırmak kudretine sahip bulunmaktadır.

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