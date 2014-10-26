AKP 'içtüzük' için harekete geçiyor

AKP Grubu, TBMM İçtüzüğü'nün değişmesi için yeniden harekete geçiyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "TBMM İçtüzüğü'nün değiştirilmesi talebimizi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na götüreceğiz" dedi.

Elitaş, Meclis'in daha etkin ve verimli çalışması, kaliteli yasama ve denetim yapabilmesi için TBMM İçtüzüğü'nün değiştirilmesi gerektiğini belirterek, geçmişte hem kendilerinin bu konuda verdiği değişiklik teklifinin olduğunu, hem de TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu tarafından belli bir noktaya getirilen bir çalışma olduğunu hatırlattı. Bunlardan TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu çalışmasının yeniden ele alınabileceğini ifade eden Elitaş, üzerinde uzlaşılamayan çok az nokta kaldığını, bu çalışmayı çıkarmak istediklerini bildirdi.

"TBMM, asıl işleri dururken gereksiz işlerle uğraşıyor" diyen Elitaş, Genel Kurul birleşimini yöneten Meclis Başkanvekillerinin farklı uygulamalar yaptığını, muhalefet partilerinin İçtüzük'te olmayan hususları kural gibi uygulatma yoluna gittiğini savundu. Teamüllerin yeniden gözden geçirilmesi, İçtüzüğün yeniden yazılmasının şart olduğunu anlatan Elitaş, "Muhalefet sanki hiç iktidar olmayacak gibi getirdiklerimize karşı çıkıyor" dedi.

Mahkemelerin karar verirken Anayasa, yasalar ve kanun koyucunun niyetine baktığını anlatan Elitaş, Meclis'te yasal düzenlemeler üzerinde yapılan görüşmelerin konuya bağlı yapılmasının önemli olduğunu, ancak Meclis'te konuya bağlı kalmadan görüşme yapılır hale gelindiğini söyledi. Elitaş, TBMM İçtüzüğü değişikliğinin yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli olduğunu belirtti.