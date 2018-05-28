“AKP içindeki koalisyon dağıldı” diyen Karamollaoğlu, oy kaybını açıkladı

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, ‘içindeki koalisyonun dağıldığı’ yorumunda bulunduğu AKP’nin ‘yüzde 15 oy kaybı yaşadığını’ savundu. Karamollaoğlu, “Türkiye’yi idare edenler ‘benden yana isen canım kurban, değilsen tepene binerim’ diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur” ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen “Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur İçin Değiştir” programına katılan Karamollaoğlu, AKP’nin içindeki koalisyonun dağıldığını ve yüzde 15 oy kaybı yaşandığını söyledi.

“Türkiye bugün zulüm noktasında bir adalet anlayışı ile yönetiliyor"

Ankara’da Saadet Partililere yönelik olarak düzenlenen saldırıyla ilgili de konuşan SP lideri, “Türkiye bugün zulüm noktasında bir adalet anlayışı ile yönetiliyor. 6-7 arkadaşımız dövüldü, ağır yaralılar. Saldıranlardan bir tane yaralı var mı? Polis seyrediyor, ambulans yaralıyı götürmüyor. Türkiye'yi idare edenler ‘benden yana isen canım kurban, değilsen tepenize binerim' diyor” dedi. Karamollaoğlu’nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Geleceğimiz ipotek altına alındı. Bu sene ödenmesi gereken borç 300 milyar dolar. Dolar yükseliyor, AKP'ye komplo kuruluyormuş. Siz ekonominizi sağlam temeller üzerine kurmazsanız elbet komplo kurar. Aldınız borcu AVM, bina inşa ettiniz. 90 yılda yapılan fabrikaları 62 milyar dolara sattınız. O fabrikaları 600 milyara yeniden kuramazsınız.

"Devleti paylaştılar; adaleti, emniyeti verdiler, menfaat ilişkisi bitince ortaklık bitti"

-FETÖ ile alakası olmayan tek kuruluş Saadet Partisi'dir. İtikadi sebeplerle bir türlü aynı safta bir araya gelemedik. Bu iktidar biyolojik bağ kurdu. Devleti paylaştılar. Adaleti, emniyeti verdiler. Menfaat ilişkisi bitince ortaklık bitti.

-Kudüs hadisesi olunca arkadaşlarımızı topladım, hemen miting yapalım dedim. Kendisi (Erdoğan) o sırada Londra'da. 10 dakika sonra miting yapma kararı verdiler. Dinleme, iletişim metotları gelişmiş bu arkadaşların. Biz de hemen mitingden vazgeçtik.