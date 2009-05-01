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Politika

AKP hükümetinde bir ilk

Yeni kabinenin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, AKP hükümetinde parlemento dışından görev alan ilk bakan

01 Mayıs 2009 03:00

Yeni kabinenin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, AKP hükümetinde parlemento dışından görev alan ilk bakan.

Ahmet Davutoğlu yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Milletvekili olmayan Davutuğlu AKP hükümetinin parlamento dışından kabinede görev alan ilk bakan oldu.


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Bakanlar Kurulu'nda TBMM dışından yer alan tek isim oldu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun özgeçmişi şöyle:

Davutoğlu, 1959 yılında Konya Taşkent'te doğdu.

Orta öğretimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamlayan Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Davutoğlu, aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde ise doktorasını tamamladı.

1990-1995 yılları arasında yurt dışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesinde çalışan Davutoğlu, 1993'de doçentliğe, 1999'da ise profesörlüğe yükseldi.

Büyükelçiliğe, 2003'de, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakanı Abdullah Gül'ün ortak kararıyla layık görülen Davutoğlu, özellikle geçen yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Türkiye adına oynadığı önemli rol başta olmak üzere, çok sayıda dış politika konusunda adından sıkça söz ettirdi.

Davutoğlu'nun dış politika üzerine düşüncelerini ve tecrübelerini topladığı “Stratejik Derinlik/Türkiye'nin Uluslararası Konumu” adlı kitabının yanı sıra çok sayıda eseri bulunuyor.

Bir süredir Başbakan Erdoğan'ın dış politika danışmanlığını sürdüren Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'na atanan Ali Babacan'dan devralacak. Babacan, Dışişleri Bakanlığı görevini 29 Ağustos 2007'den bu yana sürdürüyordu.

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