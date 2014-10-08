'AKP hükümeti IŞİD’den desteğini çekene kadar direniş sürecek'

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağının karşılığının OHAL olduğunu söyledi.

Nursel Aydoğan, Diyarbakır'da yaşananlara ilişkin T24'e yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin her tarafından çevik kuvvet getirildi. Tanklar da askerde şehrin ana noktalarında bekliyor. Bu görüntü, OHAL tablosudur. Önemli olan zaten işin özüdür."



'Direniş sürecek'

Sokağa çıkma yasağına ilişkin sık sık duyuru yapıldığını anlatan Aydoğan, ara sokaklarda halkın dışarıda olduğunu söyledi. Emniyet’in uyarısına rağmen gençlerin Kobanê direnişini sürdüreceklerini söylediklerini ifade etti.

Aydoğan, halkın AKP hükümetinin IŞİD’den desteğini çekeceğini ifade edinceye kadar direnişi sürdürme kararlığını dile getirdiklerini vurguladı.

Adil Zozani: Kobanê IŞİD çetelerinden temizlenmiş olacak

HDP’nin bazı milletvekilileri sınırda sıfır noktasında adeta nöbetteler. Suruç’a sığınan Kobanê halkının ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.



Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Van Milletvekili Kemal Aktaş, sınırda yaşananların bile tek başına insan hakları ihlali olduğunu söyledi.



Kobanê’deki gelişmelerin netleşmesinden sonra kapsamlı bir inceleme başlatıp hak incelemesi yapacaklarını söyledi. Aktaş, IŞİD güçlerinin frenlendiğine ilişkin bilgiler geldiğini ifade etti.

Kemal Aktaş’la sınırın sıfır noktasında olan Hakkari Milletvekili Adil Zozani, IŞİD’in püskürtülmesine tanıklık ettiklerini belirterek, “Bir iki gün içinde Kobanê IŞİD çetelerinden temizlenmiş olacak sanırım” diye konuştu.



Örgütün kırılma noktasında olduğuna dikkat çeken Zozani, “Kobanê’nin kurtulması demek Kürdistan halkalarının ve Ortadoğu halkalarının kurtulması demek” dedi.