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Politika

AKP hukukçuları 35. madde değişikliğini beğenmedi

AKP, CHP'nin hazırladığı 35. madde değişikliğini beğenmedi. Partinin hukukçularına göre, getirilen teklif amaçla örtüşmüyor.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - AKP, CHP'nin hazırladığı 35. madde değişikliğini beğenmedi. Partinin hukukçularına göre, getirilen teklif amaçla örtüşmüyor. AKP'de öne çıkan formül ise maddenin tamamen metinden çıkarılması.

Darbelere muhtıralara dayanak gösterilen madde için CHP adımını attı. Attı ama AKP getirilen düzenlemeyi yeterli bulmadı.

AKP'li hukukçulara göre, değişiklik getirilen teklifin gerekçesi ile tam olarak örtüşmüyor.

Hatta maddenin kapsamını genişletiyor, belli kriterleri yerine getirmek süreti ile muhtıralara geçit veriyor.

Konu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak toplantıda da masaya yatırılacak. Nihai karar verilecek.

Ama AKP 35'inci madde konusunda aceleci davranmayacak. Kurmaylara göre, bir düzenleme yapılması halinde öne çıkan formül o maddenin tamamen metinden çıkarılması yönünde olmalı.

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