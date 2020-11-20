Bir zamanların gözde mesleği avukatlık, siyasi baskı, hukuk sisteminin işleyişindeki aksaklıklar, artan iş yükü ve neredeyse her mahalle arasına açılan özel hukuk fakülteleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kısa Dalga Podcast’ten Beril Eski avukatlığın neden itibar kaybettiğini eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, avukat Kemal Vuraldoğan ve stajyer avukat İlayda Öner ile konuştu.

“AKP planlı biçimde yaptı…”

Kendisi stanbul Barosu Başkanı iken Türkiye'de 7 tane hukuk fakültesi olduğunu ancak şimdi 132 hukuk fakültesi bulunduğunu söyleyen eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, "Hukuk böyle oyuncak değildir. Hukuk Fakültesi böyle açılmaz. AKP hukuk devletini silindir gibi ezip geçmek için önce hukuk eğitiminin düzeyini düşürdü. Bu planlı biçimde gerçekleştirildi. Yani nasıl kadının adı yok denilmişti ise, avukatın adı yok" dedi.

"FETÖ’cü yargının yaptıklarından daha kötüsüyle karşı karşıyayız" diyen Kazan, FETÖ döneminde sahte deliller uydurulduğunu ancak şu an ona bile gerek duyulmadan hukuksuz işlemler yapıldığını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise avukatlığın niteliğinin düşürüldüğünü ve binlerce avukatın iş bulamadığını ifade ederek "İstanbul Barosu’nda , 2000’lerde 20 bin olan sayıyı 60 binlere çıkarırsan, avukatlık mesleği icra edilemez" diye konuştu.

Yaşananların avukatlara mahsus bir itibar kaybı olmadığını dile getiren avukat Kemal Vuraldoğan, "Bana göre Türkiye'de artık hiçbir mesleğin itibarı yok. Çünkü itibarınızın olabilmesi için itibarı teşvik eden, itibarı koruyan bir sistemin olması lazım. Türkiye’de tamamen ahlaklı dürüst kurallara uygun yaşarsanız ya öldürülürsünüz ya dayak yersiniz ya küfür yersiniz" diye konuştu.

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