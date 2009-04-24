AKP hocalarını değiştiriyor

AKP, 'Siyaset Akademisi'nde Çetin ve Mehmet Altan, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Gülay Göktürk gibi liberal isimlerden ders almak istiyor.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) her yıl düzenlediği 'Siyaset Akademisi' çalışma programında, yeni dönem dersler önümüzdeki günlerde başlayacak. Akademi'nin bu yıl gerçekleştireceği etkinlik, AKP Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu ilanlarla billboardlara asıldı.



Siyaset Akademesi'nin eğitim kadrosu için AKP, ilginç bir liste yaptı. Listede yer alan gazeteci, akademisyen ve yazarların ortak özelliği ise kamuoyunda 'liberal' olarak tanınmaları. AKP'nin oluşturduğu taslak listede usta kalem Çetin Altan, Cengiz Çandar, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Mümtaz'er Türköne, Hasan Cemal, Ekrem Dumanlı, Gülay Göktürk ve Ferhat Kentel de bulunuyor. Bu isimlerin bir bölümüne teklifler de götürüldü. Mehmet Altan ve Gülay Göktürk'e de önümüzdeki günlerde teklif götürüleceği öğrenildi. İkisinin de ne yanıt vereceği merak ediliyor.



AKP Siyaset Akademisi Koordinatörü Ercan Demirci, anılan isimlerin, hazırladıkları listede olduğunu açıkladı ve 'Partili olma şartı aramıyoruz. Önemli olan bilimsel, özgürlükçü ve aydınlatıcı bilgiler sunmaları; önyargıları bir kenara bırakıyoruz' dedi.



Reddedenler



Listenin en ünlü ismi Milliyet gazetesi yazarı Çetin Altan, teklifin henüz ulaşmadığını belirterek, 'Yaşım çok ileri, sadece yazılarımı hazırlıyorum. Hareketlenme gerektirecek bir konuyla bütünleşmem mümkün değil' dedi. Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal ise sekreteri aracılığıyla kendisine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi ve 'Yok öyle bir şey' dedi.



'Gideriz'ciler



Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, vakit bulursa katılacağını söyledi. Referans gazetesi yazarı Cengiz Çandar '2-3 sene önce de AKP'nin Siyaset Akademisi'ne gidip konuşmuştum. Teklif gelirse, yine giderim' derken Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne de, 'Davet edilirsem katılırım. Ben siyaset bilimci bir kişiyim, CHP'den de davet gelse giderim' dedi.





Kararsız



Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın ise henüz karar vermediği ve teklifi değerlendirdiği öğrenildi.



Ders ücretsiz



Siyaset Akademisi'nde ders veren isimler 'sosyal sorumluluk bilinci' çerçevesinde gönüllü olarak katılımda bulunuyor. İsimlere herhangi bir ödeme yapılmıyor. Parti sadece yol ve konaklama masraflarını karşılıyor. Siyaset Akademis'nde geçen yıl 17 bin kişi ders gördü. Son yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinde, 'AKP Akademisi'nden sertifikası olanlara da öncelik tanındı.



20 Haziran'a kadar devam edecek Siyaset Akademisi'nin bu yılki ana konuları 'Ekonomi', 'Avrupa Birliği', 'Türkiye'nin Dış Politikası' ve 'Genel Siyaset.' Akademi'nin eğitim kadrosunda, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı, Nazım Ekren ve diğer bakanların yanı sıra, Korkut Özal, Kamran İnan yer alıyor.